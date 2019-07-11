مضت 78 يومًا على اختفاء "شاب الأحساء" تيسير أحمد محمد القويضي من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء يوم الاثنين 17 شعبان الماضي، دون العثور عليه رغم الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن والمشاركين في عمليات البحث من جهات وفرق تطوعية. وقال أحمد القويضي والد الشاب "تيسير" لـ"سبق": ابني تيسير اختفى وانقطعت أخباره منذ خروجه من المنزل يوم الاثنين 17 شعبان 1440 الساعة 6:55 وقد قامت الجهات الأمنية في المحافطة بواجبها مشكورة ولم تدخر جهدًا في محاولة الكشف عن مصيره لكن لازال مصيره مجهولًا. وأضاف: الجهات الأمنية استدعت جميع من له علاقة بتيسير وراجعت سجلات المكالمات الخاصة به للتوصل إلى أي معلومة دون فائدة، وأن الأسرة كاملة تعيش في حالة مأساوية نتيجة فقدان ابننا تيسير. وقد تابعت "سبق" واقعة اختفاء "شاب الأحساء" بعد فقدانه. وذكر والده أن ابنه سليم ولا يعاني من أي مرض عضوي ولا نفسي، فيما تناشد أسرته كل من يعرف عنه شيئًا إبلاغ والده أحمد على جوال رقم 0562271700، أو الاتصال بأي مركز شرطة.

خرج ولم يعد.. 78 يومًا على اختفاء "شاب الأحساء" والأمن يستدعي معارفه عبدالله السالم سبق 2019-07-11 مضت 78 يومًا على اختفاء "شاب الأحساء" تيسير أحمد محمد القويضي من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء يوم الاثنين 17 شعبان الماضي، دون العثور عليه رغم الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن والمشاركين في عمليات البحث من جهات وفرق تطوعية.



وقال أحمد القويضي والد الشاب "تيسير" لـ"سبق": ابني تيسير اختفى وانقطعت أخباره منذ خروجه من المنزل يوم الاثنين 17 شعبان 1440 الساعة 6:55 وقد قامت الجهات الأمنية في المحافطة بواجبها مشكورة ولم تدخر جهدًا في محاولة الكشف عن مصيره لكن لازال مصيره مجهولًا.



وأضاف: الجهات الأمنية استدعت جميع من له علاقة بتيسير وراجعت سجلات المكالمات الخاصة به للتوصل إلى أي معلومة دون فائدة، وأن الأسرة كاملة تعيش في حالة مأساوية نتيجة فقدان ابننا تيسير.



وقد تابعت "سبق" واقعة اختفاء "شاب الأحساء" بعد فقدانه.



وذكر والده أن ابنه سليم ولا يعاني من أي مرض عضوي ولا نفسي، فيما تناشد أسرته كل من يعرف عنه شيئًا إبلاغ والده أحمد على جوال رقم 0562271700، أو الاتصال بأي مركز شرطة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 02:52 PM

خرج ولم يعد.. 78 يومًا على اختفاء "شاب الأحساء" والأمن يستدعي معارفه مراجعة سجلات الهواتف.. وأسرته تعيش حالة مأساوية وتناشد البحث عنه





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مضت 78 يومًا على اختفاء "شاب الأحساء" تيسير أحمد محمد القويضي من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء يوم الاثنين 17 شعبان الماضي، دون العثور عليه رغم الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن والمشاركين في عمليات البحث من جهات وفرق تطوعية.



وقال أحمد القويضي والد الشاب "تيسير" لـ"سبق": ابني تيسير اختفى وانقطعت أخباره منذ خروجه من المنزل يوم الاثنين 17 شعبان 1440 الساعة 6:55 وقد قامت الجهات الأمنية في المحافطة بواجبها مشكورة ولم تدخر جهدًا في محاولة الكشف عن مصيره لكن لازال مصيره مجهولًا.



وأضاف: الجهات الأمنية استدعت جميع من له علاقة بتيسير وراجعت سجلات المكالمات الخاصة به للتوصل إلى أي معلومة دون فائدة، وأن الأسرة كاملة تعيش في حالة مأساوية نتيجة فقدان ابننا تيسير.



وقد تابعت "سبق" واقعة اختفاء "شاب الأحساء" بعد فقدانه.



وذكر والده أن ابنه سليم ولا يعاني من أي مرض عضوي ولا نفسي، فيما تناشد أسرته كل من يعرف عنه شيئًا إبلاغ والده أحمد على جوال رقم 0562271700، أو الاتصال بأي مركز شرطة.