النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتهاء لغز اختفاء "فتاة الدرب".. وُجِدت مغمى عليها بجوار منزل أسرتها

بصحة جيدة.. أحد أقاربها: تعاني من مسّ وقمنا بإبلاغ الشرطة

علمت "سبق" أن أسرة فتاة الدرب، والتي اختفت يوم الاثنين قد عُثِر عليها بجانب المنزل وهي بصحة جيدة، وذلك بعد يوم من اختفائها، وتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً قد اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم الاثنين، وقال أحد أقاربها حينها عبدالله حسين خلوي لـ"سبق" إن الأسرة تقدمت ببلاغ للشرطة، بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى.

وأشار إلى أنها تعاني من مسّ، لافتاً إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة.

وناشد قريب الفتاة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وشكر "خلوي" كل من سأل عن الفتاة، وشاركهم البحث وتواصل معهم حتى وجدوها بحمد الله.

فتاة الدرب الجهات الأمنية الدرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انتهاء لغز اختفاء "فتاة الدرب".. وُجِدت مغمى عليها بجوار منزل أسرتها
سبق

علمت "سبق" أن أسرة فتاة الدرب، والتي اختفت يوم الاثنين قد عُثِر عليها بجانب المنزل وهي بصحة جيدة، وذلك بعد يوم من اختفائها، وتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً قد اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم الاثنين، وقال أحد أقاربها حينها عبدالله حسين خلوي لـ"سبق" إن الأسرة تقدمت ببلاغ للشرطة، بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى.

وأشار إلى أنها تعاني من مسّ، لافتاً إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة.

وناشد قريب الفتاة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وشكر "خلوي" كل من سأل عن الفتاة، وشاركهم البحث وتواصل معهم حتى وجدوها بحمد الله.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
10:33 AM

انتهاء لغز اختفاء "فتاة الدرب".. وُجِدت مغمى عليها بجوار منزل أسرتها

بصحة جيدة.. أحد أقاربها: تعاني من مسّ وقمنا بإبلاغ الشرطة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
10
26,700

علمت "سبق" أن أسرة فتاة الدرب، والتي اختفت يوم الاثنين قد عُثِر عليها بجانب المنزل وهي بصحة جيدة، وذلك بعد يوم من اختفائها، وتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً قد اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم الاثنين، وقال أحد أقاربها حينها عبدالله حسين خلوي لـ"سبق" إن الأسرة تقدمت ببلاغ للشرطة، بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى.

وأشار إلى أنها تعاني من مسّ، لافتاً إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة.

وناشد قريب الفتاة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وشكر "خلوي" كل من سأل عن الفتاة، وشاركهم البحث وتواصل معهم حتى وجدوها بحمد الله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,567
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,819
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,262
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,818

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة