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الرئيس الفلسطيني يعلن تمديد الطوارئ 30 يوماً لمواجهة كورونا

حمّل إسرائيل المسؤولية عن سلامة الأسرى في السجون

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه قرر تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، وذلك للتمكّن من إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تستدعي إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الرئيس عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين اليوم: "نسعى لمحاصرة فيروس كورونا الفتاك في أضيق نطاق ممكن، ونعوّل على وعي والتزام أبناء شعبنا بالتعليمات المحددة التي تصدرها الحكومة"، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة إلى ضرورة الحفاظ على سلامتهم في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشونها.

وحول الأسرى قال الرئيس عباس: "طالبنا قوات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، ونحمّل قوات الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم، وتمنى على الأسرى الذين يُفرج عنهم وعائلاتهم اختصار مظاهر الفرح أو إلغاؤها، لضمان سلامة الجميع ودعم جهود وقف انتشار فيروس كورونا".

فلسطين رئيس فلسطين محمود عباس حالة الطوارئ السجون الإسرائيلية الأسرى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الفلسطيني يعلن تمديد الطوارئ 30 يوماً لمواجهة كورونا
سبق

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه قرر تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، وذلك للتمكّن من إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تستدعي إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الرئيس عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين اليوم: "نسعى لمحاصرة فيروس كورونا الفتاك في أضيق نطاق ممكن، ونعوّل على وعي والتزام أبناء شعبنا بالتعليمات المحددة التي تصدرها الحكومة"، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة إلى ضرورة الحفاظ على سلامتهم في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشونها.

وحول الأسرى قال الرئيس عباس: "طالبنا قوات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، ونحمّل قوات الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم، وتمنى على الأسرى الذين يُفرج عنهم وعائلاتهم اختصار مظاهر الفرح أو إلغاؤها، لضمان سلامة الجميع ودعم جهود وقف انتشار فيروس كورونا".

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
08:24 PM

الرئيس الفلسطيني يعلن تمديد الطوارئ 30 يوماً لمواجهة كورونا

حمّل إسرائيل المسؤولية عن سلامة الأسرى في السجون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه قرر تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، وذلك للتمكّن من إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تستدعي إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الرئيس عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين اليوم: "نسعى لمحاصرة فيروس كورونا الفتاك في أضيق نطاق ممكن، ونعوّل على وعي والتزام أبناء شعبنا بالتعليمات المحددة التي تصدرها الحكومة"، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة إلى ضرورة الحفاظ على سلامتهم في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشونها.

وحول الأسرى قال الرئيس عباس: "طالبنا قوات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، ونحمّل قوات الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم، وتمنى على الأسرى الذين يُفرج عنهم وعائلاتهم اختصار مظاهر الفرح أو إلغاؤها، لضمان سلامة الجميع ودعم جهود وقف انتشار فيروس كورونا".

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