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بعد مساعدات الـ 10 ملايين.. حلقة نقاش افتراضية عن دعم المملكة فلسطين في "كورونا"

ينظمها مركز التواصل المعرفي غداً بحضور "الآغا" وتتناول مواقف السعودية التاريخية

ينظم مركز البحوث والتواصل المعرفي، غداً، حلقة نقاش افتراضية بعنوان: "دعم المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، يشارك فيها سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، والكاتب والأكاديمي الدكتور علي بن حمد الخشيبان، والكاتب والباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي عبدالواحد الأنصاري.

وستتناول الحلقة مواقف المملكة تاريخياً إزاء الإخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وفلسطين، والتحديات التي تواجه فلسطين الشقيقة في مكافحة فيروس كورونا.

تأتي هذه الحلقة عقب تسليم الدفعات الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغت قيمة المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

مركز البحوث والتواصل المعرفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مساعدات الـ 10 ملايين.. حلقة نقاش افتراضية عن دعم المملكة فلسطين في "كورونا"
سبق

ينظم مركز البحوث والتواصل المعرفي، غداً، حلقة نقاش افتراضية بعنوان: "دعم المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، يشارك فيها سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، والكاتب والأكاديمي الدكتور علي بن حمد الخشيبان، والكاتب والباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي عبدالواحد الأنصاري.

وستتناول الحلقة مواقف المملكة تاريخياً إزاء الإخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وفلسطين، والتحديات التي تواجه فلسطين الشقيقة في مكافحة فيروس كورونا.

تأتي هذه الحلقة عقب تسليم الدفعات الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغت قيمة المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:51 PM

بعد مساعدات الـ 10 ملايين.. حلقة نقاش افتراضية عن دعم المملكة فلسطين في "كورونا"

ينظمها مركز التواصل المعرفي غداً بحضور "الآغا" وتتناول مواقف السعودية التاريخية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينظم مركز البحوث والتواصل المعرفي، غداً، حلقة نقاش افتراضية بعنوان: "دعم المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، يشارك فيها سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، والكاتب والأكاديمي الدكتور علي بن حمد الخشيبان، والكاتب والباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي عبدالواحد الأنصاري.

وستتناول الحلقة مواقف المملكة تاريخياً إزاء الإخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وفلسطين، والتحديات التي تواجه فلسطين الشقيقة في مكافحة فيروس كورونا.

تأتي هذه الحلقة عقب تسليم الدفعات الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغت قيمة المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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