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بضربة قاضية.. جمل غاضب يقتل صاحبه أثناء محاولة  ترويضة

الضحية نُقل إلى المستشفى.. وفارق الحياة بسبب إصاباته العديدة

قتل جمل غاضب شاباً أردنياً في محافظة المفرق الأردنية بضربة قاضية، عندما كان يحاول تدريبه، حيث سارع الجمل بإنهاء حياة ضحيته.

وفور تعرضه للضربة القاتلة؛ فارق الشاب الحياة في منطقة الخالدية في محافظة المفرق الأردنية، مساء أمس الأحد، جراء الضربة العنيفة.

وذكر موقع "خبرني" أن مقربين من الشاب كشفوا أن الفقيد اشترى الجمل قبل مدة، وظل يحاول ترويضه خلال الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أنه وفي واحدة من محاولات الترويض؛ انفلت الجمل ووجّه ضربات قوية للشاب ملحقًا به إصابات عديدة.

وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى المفرق الحكومي، ثم فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

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بضربة قاضية.. جمل غاضب يقتل صاحبه أثناء محاولة  ترويضة
سبق

قتل جمل غاضب شاباً أردنياً في محافظة المفرق الأردنية بضربة قاضية، عندما كان يحاول تدريبه، حيث سارع الجمل بإنهاء حياة ضحيته.

وفور تعرضه للضربة القاتلة؛ فارق الشاب الحياة في منطقة الخالدية في محافظة المفرق الأردنية، مساء أمس الأحد، جراء الضربة العنيفة.

وذكر موقع "خبرني" أن مقربين من الشاب كشفوا أن الفقيد اشترى الجمل قبل مدة، وظل يحاول ترويضه خلال الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أنه وفي واحدة من محاولات الترويض؛ انفلت الجمل ووجّه ضربات قوية للشاب ملحقًا به إصابات عديدة.

وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى المفرق الحكومي، ثم فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:08 PM

بضربة قاضية.. جمل غاضب يقتل صاحبه أثناء محاولة  ترويضة

الضحية نُقل إلى المستشفى.. وفارق الحياة بسبب إصاباته العديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,637

قتل جمل غاضب شاباً أردنياً في محافظة المفرق الأردنية بضربة قاضية، عندما كان يحاول تدريبه، حيث سارع الجمل بإنهاء حياة ضحيته.

وفور تعرضه للضربة القاتلة؛ فارق الشاب الحياة في منطقة الخالدية في محافظة المفرق الأردنية، مساء أمس الأحد، جراء الضربة العنيفة.

وذكر موقع "خبرني" أن مقربين من الشاب كشفوا أن الفقيد اشترى الجمل قبل مدة، وظل يحاول ترويضه خلال الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أنه وفي واحدة من محاولات الترويض؛ انفلت الجمل ووجّه ضربات قوية للشاب ملحقًا به إصابات عديدة.

وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى المفرق الحكومي، ثم فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

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