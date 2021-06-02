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"الفلك والفضاء" بجامعة المؤسّس يرصد أبرز أحداث شهر يونيو

بينها كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في المملكة

أصدر قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية لشهر يونيو 2021 م.

وتضمن التقويم عدداً من الأحداث الفلكية منها كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في المملكة.

ويظهر الكسوف الحلقي في كل من شمال كندا وجرينلاند وروسيا.

ودائماً ما يحدث الكسوف قبل أو بعد أسبوعين من حدوث الخسوف، حيث حدث خسوف كلي للقمر في 26 مايو الماضي.

ومن المهم التنبيه إلى خطورة النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسبّبه ذلك من ضرر على العين.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: يقع في هذا الشهر كوكب عطارد في نقطة الأوج؛ أبعد نقطة يصل إليها الكوكب في مداره حول الشمس، من جانب آخر يقع كوكب الزهرة في نقطة الحضيض؛ أقرب نقطة يصل إليها الكوكب في مداره حول الشمس، حيث إن جميع الكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية الشكل وليست دائرية، في حين يشهد الشهر عدداً من الاقترانات بين القمر من جهة وكواكب الزهرة والمريخ والمشتري وزحل من جهة ثانية؛ كل على حدة.

وتحدث ظاهرة الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما بعضا على نفس خط الطول السماوي.. وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران، بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفلك والفضاء" بجامعة المؤسّس يرصد أبرز أحداث شهر يونيو
سبق

أصدر قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية لشهر يونيو 2021 م.

وتضمن التقويم عدداً من الأحداث الفلكية منها كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في المملكة.

ويظهر الكسوف الحلقي في كل من شمال كندا وجرينلاند وروسيا.

ودائماً ما يحدث الكسوف قبل أو بعد أسبوعين من حدوث الخسوف، حيث حدث خسوف كلي للقمر في 26 مايو الماضي.

ومن المهم التنبيه إلى خطورة النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسبّبه ذلك من ضرر على العين.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: يقع في هذا الشهر كوكب عطارد في نقطة الأوج؛ أبعد نقطة يصل إليها الكوكب في مداره حول الشمس، من جانب آخر يقع كوكب الزهرة في نقطة الحضيض؛ أقرب نقطة يصل إليها الكوكب في مداره حول الشمس، حيث إن جميع الكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية الشكل وليست دائرية، في حين يشهد الشهر عدداً من الاقترانات بين القمر من جهة وكواكب الزهرة والمريخ والمشتري وزحل من جهة ثانية؛ كل على حدة.

وتحدث ظاهرة الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما بعضا على نفس خط الطول السماوي.. وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران، بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
11:43 AM

"الفلك والفضاء" بجامعة المؤسّس يرصد أبرز أحداث شهر يونيو

بينها كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في المملكة

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عبدالله الراجحي - الرياض
0
918

أصدر قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية لشهر يونيو 2021 م.

وتضمن التقويم عدداً من الأحداث الفلكية منها كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في المملكة.

ويظهر الكسوف الحلقي في كل من شمال كندا وجرينلاند وروسيا.

ودائماً ما يحدث الكسوف قبل أو بعد أسبوعين من حدوث الخسوف، حيث حدث خسوف كلي للقمر في 26 مايو الماضي.

ومن المهم التنبيه إلى خطورة النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسبّبه ذلك من ضرر على العين.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري: يقع في هذا الشهر كوكب عطارد في نقطة الأوج؛ أبعد نقطة يصل إليها الكوكب في مداره حول الشمس، من جانب آخر يقع كوكب الزهرة في نقطة الحضيض؛ أقرب نقطة يصل إليها الكوكب في مداره حول الشمس، حيث إن جميع الكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية الشكل وليست دائرية، في حين يشهد الشهر عدداً من الاقترانات بين القمر من جهة وكواكب الزهرة والمريخ والمشتري وزحل من جهة ثانية؛ كل على حدة.

وتحدث ظاهرة الاقتران عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما بعضا على نفس خط الطول السماوي.. وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران، بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة.

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