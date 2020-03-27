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فلسطين تسجل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس لـ91

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، اليوم: إنه "جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص في قرية بدو شمال غرب القدس، وتَبيّن إصابة 5 منهم بالفيروس (طفلان، وشابان، ورجل خمسيني)؛ حيث تم تحويل المصابين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي؛ فيما حوّل الرجل الخمسيني إلى مستشفى (هوغو تشافيز) في بلدة ترمسعيا شمال رام الله".

ولفت "ملحم" إلى وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم؛ فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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فلسطين تسجل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، اليوم: إنه "جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص في قرية بدو شمال غرب القدس، وتَبيّن إصابة 5 منهم بالفيروس (طفلان، وشابان، ورجل خمسيني)؛ حيث تم تحويل المصابين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي؛ فيما حوّل الرجل الخمسيني إلى مستشفى (هوغو تشافيز) في بلدة ترمسعيا شمال رام الله".

ولفت "ملحم" إلى وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم؛ فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
06:32 PM

فلسطين تسجل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس لـ91

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أعلنت الحكومة الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، اليوم: إنه "جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص في قرية بدو شمال غرب القدس، وتَبيّن إصابة 5 منهم بالفيروس (طفلان، وشابان، ورجل خمسيني)؛ حيث تم تحويل المصابين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي؛ فيما حوّل الرجل الخمسيني إلى مستشفى (هوغو تشافيز) في بلدة ترمسعيا شمال رام الله".

ولفت "ملحم" إلى وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم؛ فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية.

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