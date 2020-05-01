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"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين في البوسنة والهرسك

يستهدف ٦٠ ألف صائم عبر سلال غذائية بدول البلقان

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو حفل تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا لعام 1441هـ في دولة البوسنة والهرسك.

حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة ووزيرة الشؤون الاجتماعية ياسنه آغيتش، ومحافظ مدينة سراييفو عبدالله سكاكا، ورئيس قسم الرعاية الاجتماعية في المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك إبراهيم ملانوفيتش، ووسائل الإعلام المختلفة وعدد من المستفيدين من البرنامج.

وأفاد مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أنه ونظرًا للظروف الصحية العالمية لهذا العام فإن البرنامج يتم تنفيذه من خلال السلال الغذائية التي يتم توزيعها على المحتاجين في كافة مناطق البوسنة والهرسك.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن البرنامج سينفذ في بقية دول البلقان الأخرى فهي مشمولة أيضًا بهذا البرنامج المبارك، حيث سيتم التوزيع في كرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود من خلال دعاة الوزارة المنتشرين في هذه الدول بالتعاون مع المشيخات الإسلامية فيها وقدر أن يستفيد من البرنامج لهذا العام في هذه الدول ما يقرب من 60 ألف صائم.

تفطير صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين في البوسنة والهرسك
سبق

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو حفل تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا لعام 1441هـ في دولة البوسنة والهرسك.

حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة ووزيرة الشؤون الاجتماعية ياسنه آغيتش، ومحافظ مدينة سراييفو عبدالله سكاكا، ورئيس قسم الرعاية الاجتماعية في المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك إبراهيم ملانوفيتش، ووسائل الإعلام المختلفة وعدد من المستفيدين من البرنامج.

وأفاد مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أنه ونظرًا للظروف الصحية العالمية لهذا العام فإن البرنامج يتم تنفيذه من خلال السلال الغذائية التي يتم توزيعها على المحتاجين في كافة مناطق البوسنة والهرسك.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن البرنامج سينفذ في بقية دول البلقان الأخرى فهي مشمولة أيضًا بهذا البرنامج المبارك، حيث سيتم التوزيع في كرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود من خلال دعاة الوزارة المنتشرين في هذه الدول بالتعاون مع المشيخات الإسلامية فيها وقدر أن يستفيد من البرنامج لهذا العام في هذه الدول ما يقرب من 60 ألف صائم.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
08:48 PM

"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين في البوسنة والهرسك

يستهدف ٦٠ ألف صائم عبر سلال غذائية بدول البلقان

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو حفل تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا لعام 1441هـ في دولة البوسنة والهرسك.

حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة ووزيرة الشؤون الاجتماعية ياسنه آغيتش، ومحافظ مدينة سراييفو عبدالله سكاكا، ورئيس قسم الرعاية الاجتماعية في المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك إبراهيم ملانوفيتش، ووسائل الإعلام المختلفة وعدد من المستفيدين من البرنامج.

وأفاد مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أنه ونظرًا للظروف الصحية العالمية لهذا العام فإن البرنامج يتم تنفيذه من خلال السلال الغذائية التي يتم توزيعها على المحتاجين في كافة مناطق البوسنة والهرسك.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن البرنامج سينفذ في بقية دول البلقان الأخرى فهي مشمولة أيضًا بهذا البرنامج المبارك، حيث سيتم التوزيع في كرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود من خلال دعاة الوزارة المنتشرين في هذه الدول بالتعاون مع المشيخات الإسلامية فيها وقدر أن يستفيد من البرنامج لهذا العام في هذه الدول ما يقرب من 60 ألف صائم.

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