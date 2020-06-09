النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

1099 حالة في الرياض.. 3 مدن سعودية تسجل 1.957 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة و1815 متعافياً

سجّلت ثلاث مدن سعودية 1.957 حالة ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الرياض 1099 حالة إصابة، ومكة المكرمة 411، وجدة 447، وهو ما بلغ مجموعه 1.957 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
1099 حالة في الرياض.. 3 مدن سعودية تسجل 1.957 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت ثلاث مدن سعودية 1.957 حالة ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الرياض 1099 حالة إصابة، ومكة المكرمة 411، وجدة 447، وهو ما بلغ مجموعه 1.957 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
03:49 PM

1099 حالة في الرياض.. 3 مدن سعودية تسجل 1.957 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة و1815 متعافياً

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
2,931

سجّلت ثلاث مدن سعودية 1.957 حالة ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الرياض 1099 حالة إصابة، ومكة المكرمة 411، وجدة 447، وهو ما بلغ مجموعه 1.957 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,953
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,449
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,045

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة