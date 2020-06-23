الإمارات تسجل 380 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 45.683
عدد الوفيات يرتفع إلى 305.. وحالات الشفاء تبلغ 33.703
أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ كاشفة عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد تم تسجيل 657 حالة شفاء جديدة من الفيروس إضافة إلى حالتي وفاة.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 45.683؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 305 حالات، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 33.703 أشخاص.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
الإمارات تسجل 380 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 45.683
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-23
أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ كاشفة عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد تم تسجيل 657 حالة شفاء جديدة من الفيروس إضافة إلى حالتي وفاة.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 45.683؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 305 حالات، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 33.703 أشخاص.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:26 PM
الإمارات تسجل 380 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 45.683
عدد الوفيات يرتفع إلى 305.. وحالات الشفاء تبلغ 33.703
أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ كاشفة عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد تم تسجيل 657 حالة شفاء جديدة من الفيروس إضافة إلى حالتي وفاة.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 45.683؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 305 حالات، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 33.703 أشخاص.