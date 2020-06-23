الإمارات تسجل 380 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 45.683

عدد الوفيات يرتفع إلى 305.. وحالات الشفاء تبلغ 33.703

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ كاشفة عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد تم تسجيل 657 حالة شفاء جديدة من الفيروس إضافة إلى حالتي وفاة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 45.683؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 305 حالات، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 33.703 أشخاص.