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الرياض.. القبض على وافدَين جمعا الأموال وحاولا تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى الجهة المختصة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على وافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد تورطهما بجمع الأموال ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة دون تقديم ما يثبت مشروعيتها، حيث ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (210,000) مائتين وعشرة آلاف ريال، وأوراق لتدوين إيرادات تلك المبالغ، وذلك داخل وحدة سكنية اتخذاها مقراً لجمع الأموال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى الجهة المختصة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. القبض على وافدَين جمعا الأموال وحاولا تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على وافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد تورطهما بجمع الأموال ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة دون تقديم ما يثبت مشروعيتها، حيث ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (210,000) مائتين وعشرة آلاف ريال، وأوراق لتدوين إيرادات تلك المبالغ، وذلك داخل وحدة سكنية اتخذاها مقراً لجمع الأموال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى الجهة المختصة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
12:10 PM

الرياض.. القبض على وافدَين جمعا الأموال وحاولا تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى الجهة المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على وافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد تورطهما بجمع الأموال ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة دون تقديم ما يثبت مشروعيتها، حيث ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (210,000) مائتين وعشرة آلاف ريال، وأوراق لتدوين إيرادات تلك المبالغ، وذلك داخل وحدة سكنية اتخذاها مقراً لجمع الأموال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى الجهة المختصة.

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