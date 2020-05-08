الصين: تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا و16 حالة دون أعراض.. ولا وفيات

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة، أن البلاد سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في السابع من مايو، انخفاضًا من اثنتين في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضًا عن تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض في السابع من مايو، مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82886؛ بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 4633.