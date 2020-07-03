المكسيك: 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية
ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 29189 حالة
أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و511 حالة.
وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.
المكسيك
فيروس كورونا الجديد
المكسيك: 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-03
أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و511 حالة.
وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:43 PM
المكسيك: 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية
ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 29189 حالة
أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و511 حالة.
وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.