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"فلكية جدة": تقابُل كوكب المشتري مع الشمس يوم غد

يتكرر كل 13 شهرًا تقريبًا.. ويظل مرئيًّا طوال الليل

تشهد سماء الوطن العربي يوم غد تقابُل كوكب المشتري مع الشمس؛ إذ سيكون قرصه مضاءً بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة، ويظل مرئيًّا طوال الليل، وسيكون القمر الأحدب المتزايد موجودًا في السماء بالتزامن مع هذا الحدث.

وسيكون كوكب الأرض بين الشمس والمشتري، وستمثل ليلة التقابل أفضل وقت في السنة لرؤية هذا الكوكب، إضافة إلى ليلتَي 21 و22 أغسطس 2021م عندما يكون بالقرب من القمر.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري سيشرق عند غروب الشمس؛ إذ يرصد كنقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل، وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبي، وفي الفجر سيشاهَد منخفضًا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي. وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. وسيغيب الكوكب عند شروق الشمس.

وقال: سيكون كوكب المشتري في هذا التقابل على مسافة 600.4 مليون كيلومتر، أو 33.3 دقيقة ضوئية من الأرض، وسيتألق عند أقصى لمعان له (-2.88). ونظرًا إلى أن كوكب المشتري يقترب من الحضيض في يناير 2023م فسوف يكون قرصه بعرض رائع 49 ثانية قوسية في تقابل هذا العام.

وأضاف أبو زاهرة: ويلاحَظ عند رصد المشتري أن غلافه الجوي ينقسم إلى معالم واضحة عدة، تشمل أحزمة ملونة منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوكب. هذه الأحزمة تكونت من خلال الاختلافات في عتمة الغيوم نتيجة امتلاكها كميات متفاوتة من الأمونيا المتجمد؛ فالأحزمة البراقة فيها تركيز أعلى من الأحزمة الداكنة؛ ولذلك التركيز يحافظ على تلك الأحزمة منفصلة من خلال الرياح السريعة التي تصل سرعتها إلى ما يزيد على 650 كيلومترًا بالساعة.

وأشار إلى أن أكثر الأشكال المميزة التي تُرصد على المشتري هي العاصفة الضخمة التي تسمى البقعة الحمراء العظيمة، وهي كبيرة وكافية ليسقط بداخلها كوكب بحجم كوكبنا، وهي تعصف على المشتري منذ 150 سنة على الأقل.

وأفاد بأن تقابل المشتري هذا العام يحدث بالقرب من زحل على قبة السماء، وسيكون كل من المشتري وزحل أمام كوكب الجدي، ولكن يتفوق لمعان المشتري على زحل بنحو 18 مرة. وسيتميز هذا التقابل برؤية المشتري والزهرة في وقت واحد عند غسق المساء؛ إذ سيرصد الزهرة بالأفق الغربي بعد غروب الشمس، بينما المشتري بالأفق الشرقي.

وأضاف: بعد ساعات سيصل المشتري إلى نقطة التقابل عند نحو الساعة الـ03:00 صباح الجمعة بتوقيت السعودية (الـ12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وبعد خمس ساعات فقط سيكون المشتري في أقرب مسافة من الأرض عند نحو الساعة الـ08:00 صباحًا بتوقيت السعودية (الـ05:00 صباحًا بتوقيت غرينتش).

وبيَّن أن تقابُل المشتري يتكرر بشكل عام كل 13 شهرًا تقريبًا، وهو الوقت الذي تستغرقه الأرض للدوران مرة واحدة حول الشمس بالنسبة إلى المشتري؛ ونتيجة لذلك يحدث تقابل الكوكب متأخرًا بشهر تقريبًا من كل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": تقابُل كوكب المشتري مع الشمس يوم غد
سبق

تشهد سماء الوطن العربي يوم غد تقابُل كوكب المشتري مع الشمس؛ إذ سيكون قرصه مضاءً بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة، ويظل مرئيًّا طوال الليل، وسيكون القمر الأحدب المتزايد موجودًا في السماء بالتزامن مع هذا الحدث.

وسيكون كوكب الأرض بين الشمس والمشتري، وستمثل ليلة التقابل أفضل وقت في السنة لرؤية هذا الكوكب، إضافة إلى ليلتَي 21 و22 أغسطس 2021م عندما يكون بالقرب من القمر.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري سيشرق عند غروب الشمس؛ إذ يرصد كنقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل، وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبي، وفي الفجر سيشاهَد منخفضًا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي. وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. وسيغيب الكوكب عند شروق الشمس.

وقال: سيكون كوكب المشتري في هذا التقابل على مسافة 600.4 مليون كيلومتر، أو 33.3 دقيقة ضوئية من الأرض، وسيتألق عند أقصى لمعان له (-2.88). ونظرًا إلى أن كوكب المشتري يقترب من الحضيض في يناير 2023م فسوف يكون قرصه بعرض رائع 49 ثانية قوسية في تقابل هذا العام.

وأضاف أبو زاهرة: ويلاحَظ عند رصد المشتري أن غلافه الجوي ينقسم إلى معالم واضحة عدة، تشمل أحزمة ملونة منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوكب. هذه الأحزمة تكونت من خلال الاختلافات في عتمة الغيوم نتيجة امتلاكها كميات متفاوتة من الأمونيا المتجمد؛ فالأحزمة البراقة فيها تركيز أعلى من الأحزمة الداكنة؛ ولذلك التركيز يحافظ على تلك الأحزمة منفصلة من خلال الرياح السريعة التي تصل سرعتها إلى ما يزيد على 650 كيلومترًا بالساعة.

وأشار إلى أن أكثر الأشكال المميزة التي تُرصد على المشتري هي العاصفة الضخمة التي تسمى البقعة الحمراء العظيمة، وهي كبيرة وكافية ليسقط بداخلها كوكب بحجم كوكبنا، وهي تعصف على المشتري منذ 150 سنة على الأقل.

وأفاد بأن تقابل المشتري هذا العام يحدث بالقرب من زحل على قبة السماء، وسيكون كل من المشتري وزحل أمام كوكب الجدي، ولكن يتفوق لمعان المشتري على زحل بنحو 18 مرة. وسيتميز هذا التقابل برؤية المشتري والزهرة في وقت واحد عند غسق المساء؛ إذ سيرصد الزهرة بالأفق الغربي بعد غروب الشمس، بينما المشتري بالأفق الشرقي.

وأضاف: بعد ساعات سيصل المشتري إلى نقطة التقابل عند نحو الساعة الـ03:00 صباح الجمعة بتوقيت السعودية (الـ12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وبعد خمس ساعات فقط سيكون المشتري في أقرب مسافة من الأرض عند نحو الساعة الـ08:00 صباحًا بتوقيت السعودية (الـ05:00 صباحًا بتوقيت غرينتش).

وبيَّن أن تقابُل المشتري يتكرر بشكل عام كل 13 شهرًا تقريبًا، وهو الوقت الذي تستغرقه الأرض للدوران مرة واحدة حول الشمس بالنسبة إلى المشتري؛ ونتيجة لذلك يحدث تقابل الكوكب متأخرًا بشهر تقريبًا من كل عام.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:38 PM

"فلكية جدة": تقابُل كوكب المشتري مع الشمس يوم غد

يتكرر كل 13 شهرًا تقريبًا.. ويظل مرئيًّا طوال الليل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تشهد سماء الوطن العربي يوم غد تقابُل كوكب المشتري مع الشمس؛ إذ سيكون قرصه مضاءً بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة، ويظل مرئيًّا طوال الليل، وسيكون القمر الأحدب المتزايد موجودًا في السماء بالتزامن مع هذا الحدث.

وسيكون كوكب الأرض بين الشمس والمشتري، وستمثل ليلة التقابل أفضل وقت في السنة لرؤية هذا الكوكب، إضافة إلى ليلتَي 21 و22 أغسطس 2021م عندما يكون بالقرب من القمر.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري سيشرق عند غروب الشمس؛ إذ يرصد كنقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل، وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبي، وفي الفجر سيشاهَد منخفضًا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي. وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. وسيغيب الكوكب عند شروق الشمس.

وقال: سيكون كوكب المشتري في هذا التقابل على مسافة 600.4 مليون كيلومتر، أو 33.3 دقيقة ضوئية من الأرض، وسيتألق عند أقصى لمعان له (-2.88). ونظرًا إلى أن كوكب المشتري يقترب من الحضيض في يناير 2023م فسوف يكون قرصه بعرض رائع 49 ثانية قوسية في تقابل هذا العام.

وأضاف أبو زاهرة: ويلاحَظ عند رصد المشتري أن غلافه الجوي ينقسم إلى معالم واضحة عدة، تشمل أحزمة ملونة منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوكب. هذه الأحزمة تكونت من خلال الاختلافات في عتمة الغيوم نتيجة امتلاكها كميات متفاوتة من الأمونيا المتجمد؛ فالأحزمة البراقة فيها تركيز أعلى من الأحزمة الداكنة؛ ولذلك التركيز يحافظ على تلك الأحزمة منفصلة من خلال الرياح السريعة التي تصل سرعتها إلى ما يزيد على 650 كيلومترًا بالساعة.

وأشار إلى أن أكثر الأشكال المميزة التي تُرصد على المشتري هي العاصفة الضخمة التي تسمى البقعة الحمراء العظيمة، وهي كبيرة وكافية ليسقط بداخلها كوكب بحجم كوكبنا، وهي تعصف على المشتري منذ 150 سنة على الأقل.

وأفاد بأن تقابل المشتري هذا العام يحدث بالقرب من زحل على قبة السماء، وسيكون كل من المشتري وزحل أمام كوكب الجدي، ولكن يتفوق لمعان المشتري على زحل بنحو 18 مرة. وسيتميز هذا التقابل برؤية المشتري والزهرة في وقت واحد عند غسق المساء؛ إذ سيرصد الزهرة بالأفق الغربي بعد غروب الشمس، بينما المشتري بالأفق الشرقي.

وأضاف: بعد ساعات سيصل المشتري إلى نقطة التقابل عند نحو الساعة الـ03:00 صباح الجمعة بتوقيت السعودية (الـ12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وبعد خمس ساعات فقط سيكون المشتري في أقرب مسافة من الأرض عند نحو الساعة الـ08:00 صباحًا بتوقيت السعودية (الـ05:00 صباحًا بتوقيت غرينتش).

وبيَّن أن تقابُل المشتري يتكرر بشكل عام كل 13 شهرًا تقريبًا، وهو الوقت الذي تستغرقه الأرض للدوران مرة واحدة حول الشمس بالنسبة إلى المشتري؛ ونتيجة لذلك يحدث تقابل الكوكب متأخرًا بشهر تقريبًا من كل عام.

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