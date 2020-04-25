نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.
تبوك.. تنبيه لحالة أتربة وتدنٍ في الرؤية حتى 11 مساءً
"الأرصاد": حالة الرياح النشطة تشمل محافظاتها كافة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
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تبوك.. تنبيه لحالة أتربة وتدنٍ في الرؤية حتى 11 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-25
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
12:37 PM
تبوك.. تنبيه لحالة أتربة وتدنٍ في الرؤية حتى 11 مساءً
"الأرصاد": حالة الرياح النشطة تشمل محافظاتها كافة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.
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