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"تجارة جازان" تنفِّذ 729 جولة للتأكد من وفرة السلع الرمضانية والالتزام بالأسعار

شملت التموينات ومحال اللحوم والأسماك والخضار والمخابز ومحطات الوقود

نفَّذت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة جازان خلال الفترة من 19-27 إبريل الجاري 729 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكُّد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" بمنطقة جازان تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت التموينات، والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود.. وضبطت 104 مخالفات، 30 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، ونفَّذت الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، وخصوصًا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر المبارك. كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفُّق إمدادات السلع.


وتستقبل الوزارة البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

جازان وزارة التجارة المنتجات الرمضانية حماية المستهلك

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"تجارة جازان" تنفِّذ 729 جولة للتأكد من وفرة السلع الرمضانية والالتزام بالأسعار
سبق

نفَّذت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة جازان خلال الفترة من 19-27 إبريل الجاري 729 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكُّد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" بمنطقة جازان تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت التموينات، والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود.. وضبطت 104 مخالفات، 30 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، ونفَّذت الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، وخصوصًا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر المبارك. كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفُّق إمدادات السلع.


وتستقبل الوزارة البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:23 PM

"تجارة جازان" تنفِّذ 729 جولة للتأكد من وفرة السلع الرمضانية والالتزام بالأسعار

شملت التموينات ومحال اللحوم والأسماك والخضار والمخابز ومحطات الوقود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفَّذت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة جازان خلال الفترة من 19-27 إبريل الجاري 729 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكُّد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" بمنطقة جازان تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت التموينات، والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود.. وضبطت 104 مخالفات، 30 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، ونفَّذت الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، وخصوصًا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر المبارك. كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفُّق إمدادات السلع.


وتستقبل الوزارة البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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