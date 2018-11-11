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شاهد.. مدير "تعليم الطائف" يدشن "مدرستي أجمل" ويعلن جوائز نهاية العام التطوعية

فيما كرم "سبق" على دورها في نشر الوعي عبر الحملة مشدداً على ما يغرس بالأبناء

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي لـ"سبق" أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس والمحافظة على المقدرات الوطنية، وذلك من خلال نظافة المدارس والبيئة التعليمية والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها بتعاون المجتمع المدرسي ككل، جاء ذلك خلال تدشينه الحملة التربوية التطوعية لمعالجة التشوه البصري على أسوار المدارس تحت شعار "مدرستي أجمل" بجميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) وذلك بثانوية قرطبة.

وأشار "اللهيبي" لـ"سبق" إلى أن العمل التطوعي بالذات أعظم حافر هو حافز الأجر، فعندما يحصل العمل لوجه الله تعالى هنا يحصل الأجر المضاعف، وهو أفضل حافز، مشيراً إلى أن دور الإدارة بوضع برامج عممت وسيكون هناك للمدارس مسابقات وإعلان للفائزين لأفضل مدارس في حملة مدرستي أجمل، وأفضل أندية تطوعية بنهاية العام، وأن هذا البرنامج بداية انطلاقة له، وهناك حملات متنوعة لن تشمل التشوه البصري، بل هناك حملات أخرى في مرافق الحكومة التي تقدم خدماتها للمجتمع، وحملات للحدائق للمشاركة مع أمانة الطائف، مشيراً إلى أن الكثير من المدارس تتبنى هذا العمل التطوعي وتغرس في أبنائها وحتى المجتمع مقبل على العمل التطوعي.

حيث تأتي الحملة التربوية التطوعية "مدرستي أجمل" إحدى المبادرات التي وجه بها المدير العام للتعليم وتتبناها إدارتا النشاط الطلابي (بنين وبنات) قسم النشاط الاجتماعي لإزالة التشوهات البصرية من أسوار المدارس. واستهل "اللهيبي" الحملة التطوعية بطمس عدد من الكتابات من أسوار المدرسة ليواصل الطلاب من بعده عملية إزالة التشوه البصري من على أسوار المبنى المدرسي، فيما كرم مدير التعليم الدكتور طلال اللهيبي "سبق" لدورها في المساهمة في نشر الوعي عبر حملة "مدرستي أجمل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدير "تعليم الطائف" يدشن "مدرستي أجمل" ويعلن جوائز نهاية العام التطوعية
سبق

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي لـ"سبق" أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس والمحافظة على المقدرات الوطنية، وذلك من خلال نظافة المدارس والبيئة التعليمية والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها بتعاون المجتمع المدرسي ككل، جاء ذلك خلال تدشينه الحملة التربوية التطوعية لمعالجة التشوه البصري على أسوار المدارس تحت شعار "مدرستي أجمل" بجميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) وذلك بثانوية قرطبة.

وأشار "اللهيبي" لـ"سبق" إلى أن العمل التطوعي بالذات أعظم حافر هو حافز الأجر، فعندما يحصل العمل لوجه الله تعالى هنا يحصل الأجر المضاعف، وهو أفضل حافز، مشيراً إلى أن دور الإدارة بوضع برامج عممت وسيكون هناك للمدارس مسابقات وإعلان للفائزين لأفضل مدارس في حملة مدرستي أجمل، وأفضل أندية تطوعية بنهاية العام، وأن هذا البرنامج بداية انطلاقة له، وهناك حملات متنوعة لن تشمل التشوه البصري، بل هناك حملات أخرى في مرافق الحكومة التي تقدم خدماتها للمجتمع، وحملات للحدائق للمشاركة مع أمانة الطائف، مشيراً إلى أن الكثير من المدارس تتبنى هذا العمل التطوعي وتغرس في أبنائها وحتى المجتمع مقبل على العمل التطوعي.

حيث تأتي الحملة التربوية التطوعية "مدرستي أجمل" إحدى المبادرات التي وجه بها المدير العام للتعليم وتتبناها إدارتا النشاط الطلابي (بنين وبنات) قسم النشاط الاجتماعي لإزالة التشوهات البصرية من أسوار المدارس. واستهل "اللهيبي" الحملة التطوعية بطمس عدد من الكتابات من أسوار المدرسة ليواصل الطلاب من بعده عملية إزالة التشوه البصري من على أسوار المبنى المدرسي، فيما كرم مدير التعليم الدكتور طلال اللهيبي "سبق" لدورها في المساهمة في نشر الوعي عبر حملة "مدرستي أجمل".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
02:24 PM

شاهد.. مدير "تعليم الطائف" يدشن "مدرستي أجمل" ويعلن جوائز نهاية العام التطوعية

فيما كرم "سبق" على دورها في نشر الوعي عبر الحملة مشدداً على ما يغرس بالأبناء

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سعود الدعجاني - الطائف
3
2,010

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي لـ"سبق" أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس والمحافظة على المقدرات الوطنية، وذلك من خلال نظافة المدارس والبيئة التعليمية والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها بتعاون المجتمع المدرسي ككل، جاء ذلك خلال تدشينه الحملة التربوية التطوعية لمعالجة التشوه البصري على أسوار المدارس تحت شعار "مدرستي أجمل" بجميع مدارس المحافظة (بنين وبنات) وذلك بثانوية قرطبة.

وأشار "اللهيبي" لـ"سبق" إلى أن العمل التطوعي بالذات أعظم حافر هو حافز الأجر، فعندما يحصل العمل لوجه الله تعالى هنا يحصل الأجر المضاعف، وهو أفضل حافز، مشيراً إلى أن دور الإدارة بوضع برامج عممت وسيكون هناك للمدارس مسابقات وإعلان للفائزين لأفضل مدارس في حملة مدرستي أجمل، وأفضل أندية تطوعية بنهاية العام، وأن هذا البرنامج بداية انطلاقة له، وهناك حملات متنوعة لن تشمل التشوه البصري، بل هناك حملات أخرى في مرافق الحكومة التي تقدم خدماتها للمجتمع، وحملات للحدائق للمشاركة مع أمانة الطائف، مشيراً إلى أن الكثير من المدارس تتبنى هذا العمل التطوعي وتغرس في أبنائها وحتى المجتمع مقبل على العمل التطوعي.

حيث تأتي الحملة التربوية التطوعية "مدرستي أجمل" إحدى المبادرات التي وجه بها المدير العام للتعليم وتتبناها إدارتا النشاط الطلابي (بنين وبنات) قسم النشاط الاجتماعي لإزالة التشوهات البصرية من أسوار المدارس. واستهل "اللهيبي" الحملة التطوعية بطمس عدد من الكتابات من أسوار المدرسة ليواصل الطلاب من بعده عملية إزالة التشوه البصري من على أسوار المبنى المدرسي، فيما كرم مدير التعليم الدكتور طلال اللهيبي "سبق" لدورها في المساهمة في نشر الوعي عبر حملة "مدرستي أجمل".

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