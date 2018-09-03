النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأوروغوياني "أفونسو": تجربتي في الملاعب "السعودية" أفادتني كثيراً

قال اللاعب الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو محترف الشباب السابق والذي قضى موسماً مع الفريق وتسبب في إخراج النصر وقتها من بطولتين إن تجربته في الملاعب السعودية كانت جيدة وأنه لن ينساها كونه استفاد منها على المستوى الشخصي رياضياً وثقافياً .

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الشباب واستمر معه موسماً واحداً قبل أن يرحل عن صفوف النادي ويعود لصفوف فريقه السابق بينارول والذي انضم منه مؤخراً لفريق أليانزا ليما البيروفي .

وتحدث اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "elpopular" البيروفية عن الحياة السعودية وما اكتسبه من خبرات خلال تلك الفترة .

وعن أبرز ما شاهده قال: "العادات والثقافات هناك مختلفة .. درجات الحرارة تقريباً كانت تقترب من 50 درجة، وكان علينا أن نتدرب في الليل.. لست نادماً على تلك التجربة التي أهلتني رياضياً وأفادتني ثقافياً."

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأوروغوياني "أفونسو": تجربتي في الملاعب "السعودية" أفادتني كثيراً
سبق

قال اللاعب الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو محترف الشباب السابق والذي قضى موسماً مع الفريق وتسبب في إخراج النصر وقتها من بطولتين إن تجربته في الملاعب السعودية كانت جيدة وأنه لن ينساها كونه استفاد منها على المستوى الشخصي رياضياً وثقافياً .

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الشباب واستمر معه موسماً واحداً قبل أن يرحل عن صفوف النادي ويعود لصفوف فريقه السابق بينارول والذي انضم منه مؤخراً لفريق أليانزا ليما البيروفي .

وتحدث اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "elpopular" البيروفية عن الحياة السعودية وما اكتسبه من خبرات خلال تلك الفترة .

وعن أبرز ما شاهده قال: "العادات والثقافات هناك مختلفة .. درجات الحرارة تقريباً كانت تقترب من 50 درجة، وكان علينا أن نتدرب في الليل.. لست نادماً على تلك التجربة التي أهلتني رياضياً وأفادتني ثقافياً."

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
07:21 PM

الأوروغوياني "أفونسو": تجربتي في الملاعب "السعودية" أفادتني كثيراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,542

قال اللاعب الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو محترف الشباب السابق والذي قضى موسماً مع الفريق وتسبب في إخراج النصر وقتها من بطولتين إن تجربته في الملاعب السعودية كانت جيدة وأنه لن ينساها كونه استفاد منها على المستوى الشخصي رياضياً وثقافياً .

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الشباب واستمر معه موسماً واحداً قبل أن يرحل عن صفوف النادي ويعود لصفوف فريقه السابق بينارول والذي انضم منه مؤخراً لفريق أليانزا ليما البيروفي .

وتحدث اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "elpopular" البيروفية عن الحياة السعودية وما اكتسبه من خبرات خلال تلك الفترة .

وعن أبرز ما شاهده قال: "العادات والثقافات هناك مختلفة .. درجات الحرارة تقريباً كانت تقترب من 50 درجة، وكان علينا أن نتدرب في الليل.. لست نادماً على تلك التجربة التي أهلتني رياضياً وأفادتني ثقافياً."

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,032
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,950
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,862
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,122

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة