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رئيس الوزراء البريطاني يشدّد على الالتزام بإجراءات العزل الصحي

حذّر من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجدّ خلال الأيام الماضية يلزم بضرورة التقيد التام بالإرشادات الصحية المتعلقة بالعزل الصحي على المستويات كافة.

وحذّر "جونسون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو، من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة قبل أن تبدأ حالات الوفيات في التناقص تدريجيًّا بحسب تقديرات الخبراء في المجال الصحي.

يُذْكَر أن رئيس الوزراء ووزير الصحة البريطانيّين يخضعان للعزل الصحي بعدما تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

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رئيس الوزراء البريطاني يشدّد على الالتزام بإجراءات العزل الصحي
سبق

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجدّ خلال الأيام الماضية يلزم بضرورة التقيد التام بالإرشادات الصحية المتعلقة بالعزل الصحي على المستويات كافة.

وحذّر "جونسون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو، من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة قبل أن تبدأ حالات الوفيات في التناقص تدريجيًّا بحسب تقديرات الخبراء في المجال الصحي.

يُذْكَر أن رئيس الوزراء ووزير الصحة البريطانيّين يخضعان للعزل الصحي بعدما تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
06:10 PM

رئيس الوزراء البريطاني يشدّد على الالتزام بإجراءات العزل الصحي

حذّر من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,614

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجدّ خلال الأيام الماضية يلزم بضرورة التقيد التام بالإرشادات الصحية المتعلقة بالعزل الصحي على المستويات كافة.

وحذّر "جونسون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو، من أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة قبل أن تبدأ حالات الوفيات في التناقص تدريجيًّا بحسب تقديرات الخبراء في المجال الصحي.

يُذْكَر أن رئيس الوزراء ووزير الصحة البريطانيّين يخضعان للعزل الصحي بعدما تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

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