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النصر يواصل الاستعدادات للقاء الرائد .. وموسى يبدأ بالجري

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليــوم الثـلاثاء تدريباته استعدادًا لمباراة الرائد لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة مساء يوم السبت القادم في القصيم.

شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، حيث انطلقت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، ركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم طبق المدرب عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.


فيما بدأ الكابتن أحمد موسى برنامجه اللياقي التأهيلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يواصل الاستعدادات للقاء الرائد .. وموسى يبدأ بالجري
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليــوم الثـلاثاء تدريباته استعدادًا لمباراة الرائد لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة مساء يوم السبت القادم في القصيم.

شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، حيث انطلقت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، ركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم طبق المدرب عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.


فيما بدأ الكابتن أحمد موسى برنامجه اللياقي التأهيلي.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:53 PM

النصر يواصل الاستعدادات للقاء الرائد .. وموسى يبدأ بالجري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليــوم الثـلاثاء تدريباته استعدادًا لمباراة الرائد لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة مساء يوم السبت القادم في القصيم.

شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، حيث انطلقت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، ركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم طبق المدرب عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.


فيما بدأ الكابتن أحمد موسى برنامجه اللياقي التأهيلي.

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