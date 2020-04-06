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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح سطحية وتساقط البَرَد

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

مديرية الدفاع المدني أمطار رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
سبق

جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:36 PM

"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح سطحية وتساقط البَرَد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
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جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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