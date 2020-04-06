جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-06
جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:36 PM
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.