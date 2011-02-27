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الجنادرية.. إزالة 1500 مبسط ومنع مفترشي الطرقات داخل حرم المهرجان

بلدية الروضة ساهمت في الحفاظ على مداخل الأجنحة ومنعهم من مضايقة الزوار

قام فريق بلدية الروضة المكلف بالعمل في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة "جنادرية 32"، بإزالة ومنع الباعة الجائلين ومفترشي الطرقات داخل حرم المهرجان، بمساندة من قوات الحرس الوطني. وتم إزالة عدد 1500 مبسط لبيع الملابس والألعاب والافتراش، وأيضاً ساهمت في الحفاظ على مداخل الأجنحة ومنعهم من مضايقة الزوار.

وعملت البلدية على تنظيم حركة البيع والشراء، وتنفيذ مهامها طوال أيام المهرجان بمتابعة مديرها المهندس عبدالله الطيار، ووجد القائمون على العمل الميداني هناك ثناء اللواء عبدالرحمن الزامل قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية.

يشار إلى أن بلدية حي الروضة أزالت قبل نحو شهر 33 مخيماً مخالفاً، وأربع غرف سكنية؛ شيدها أصحابها بطرق غير نظامية في مواقف وساحات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

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الجنادرية.. إزالة 1500 مبسط ومنع مفترشي الطرقات داخل حرم المهرجان
سبق

قام فريق بلدية الروضة المكلف بالعمل في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة "جنادرية 32"، بإزالة ومنع الباعة الجائلين ومفترشي الطرقات داخل حرم المهرجان، بمساندة من قوات الحرس الوطني. وتم إزالة عدد 1500 مبسط لبيع الملابس والألعاب والافتراش، وأيضاً ساهمت في الحفاظ على مداخل الأجنحة ومنعهم من مضايقة الزوار.

وعملت البلدية على تنظيم حركة البيع والشراء، وتنفيذ مهامها طوال أيام المهرجان بمتابعة مديرها المهندس عبدالله الطيار، ووجد القائمون على العمل الميداني هناك ثناء اللواء عبدالرحمن الزامل قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية.

يشار إلى أن بلدية حي الروضة أزالت قبل نحو شهر 33 مخيماً مخالفاً، وأربع غرف سكنية؛ شيدها أصحابها بطرق غير نظامية في مواقف وساحات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:33 AM

الجنادرية.. إزالة 1500 مبسط ومنع مفترشي الطرقات داخل حرم المهرجان

بلدية الروضة ساهمت في الحفاظ على مداخل الأجنحة ومنعهم من مضايقة الزوار

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عيسى الحربي - الرياض
3
2,704

قام فريق بلدية الروضة المكلف بالعمل في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة "جنادرية 32"، بإزالة ومنع الباعة الجائلين ومفترشي الطرقات داخل حرم المهرجان، بمساندة من قوات الحرس الوطني. وتم إزالة عدد 1500 مبسط لبيع الملابس والألعاب والافتراش، وأيضاً ساهمت في الحفاظ على مداخل الأجنحة ومنعهم من مضايقة الزوار.

وعملت البلدية على تنظيم حركة البيع والشراء، وتنفيذ مهامها طوال أيام المهرجان بمتابعة مديرها المهندس عبدالله الطيار، ووجد القائمون على العمل الميداني هناك ثناء اللواء عبدالرحمن الزامل قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية.

يشار إلى أن بلدية حي الروضة أزالت قبل نحو شهر 33 مخيماً مخالفاً، وأربع غرف سكنية؛ شيدها أصحابها بطرق غير نظامية في مواقف وساحات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

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