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"كيان" تحتفل باليوم الوطني 91 بإطلاق مسابقة للتعبير عن حب الوطن

بمشاركة دول شقيقة وصديقة

شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، الوطن الشامخ احتفاله باليوم الوطني 91 الذي يزهو بيومه الأغرّ والفرح في أرجاء البلاد.

وامتدّت الاحتفالات بمشاركة دول أخرى شقيقة وصديقة تكنّ الولاء والحب والاحترام للمملكة العربية السعودية ولمواقفها الثابتة والعظيمة في نصرة الحق في كل مكان.

وقد استعدّت إدارة الجمعية بقيادة المدير التنفيذي شيخة العتيبي، وفريق العمل المميز، وبمتابعة من رئيس مجلس الإدارة الموقرة سمها الغامدي، الاستعداد لهذا اليوم المجيد الساطع كالشمس في كبد السماء.

وكان للجمعية وأبنائها في هذه المناسبة الوطنية أكثرُ من مشاركة؛ حيث تم إطلاق مسابقة للتعبير عن حب الوطن تتضمّن "أفضل صورة" "أفضل إلقاء" و"أفضل قصيدة" و"أفضل لوحة"، مع توزيع الجوائز للفائزين، عبارة عن كوبونات من مكتبة جرير.

كذلك شاركت الجمعية بركن تعريفي عن الجمعية في احتفالية اليوم الوطني بالمستشفى السعودي الألماني.

وحضر الركن الكثير من الزائرين والحاضرين، والمستفيدات والمتزوجات من جمعية "كيان"، وتم من خلاله التعريف بالجمعية وبرامجها وأهدافها ورسالتها وإنجازاتها، واستقطاب أعضاء جدد للجمعية.

وزارت منسوبات الجمعية المتحف الوطني، بهدف التعرف على أقسامه ومقتنياته، وإثراء مسيرة التعليم والتوعية الثقافية؛ مما يسهم في تنمية الشعور لدى أبناء "كيان" بالانتماء لحضارة عريقة وتوفير بيئة تعليمية لشريحة الزائرين باعتبار المتحف مرجعًا لتاريخ الوطن؛ حيث جمع فيه أبناء الجمعية بين المتعة والفائدة.

وتجوّلت مستفيدات جمعية "كيان" في قاعات العرض، والمقسمة بحسب موضوعات التطور بشبه الجزيرة العربية الطبيعي، والإنساني، والثقافي، والسياسي، والديني، حسب سيناريو العرض بالمتحف، وصولًا إلى تطور السعودية بأطوارها الثلاثة.

وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة، والوسائل التصويرية، وعددًا من الأفلام والمؤثرات الصوتية، بالإضافة إلى المجسمات.

كما شاركت الجمعية في احتفالات الجامعة العربية المفتوحة باليوم الوطني، بركن تعريفي إثرائي إبداعي، بهدف التعريف بالجمعية ورسالتها وأهدافها وإنجازاتها ومشروعاتها، والعمل على استقطاب أعضاء جدد لها يساهمون معها في تمكين الأيتام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"كيان" تحتفل باليوم الوطني 91 بإطلاق مسابقة للتعبير عن حب الوطن
سبق

شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، الوطن الشامخ احتفاله باليوم الوطني 91 الذي يزهو بيومه الأغرّ والفرح في أرجاء البلاد.

وامتدّت الاحتفالات بمشاركة دول أخرى شقيقة وصديقة تكنّ الولاء والحب والاحترام للمملكة العربية السعودية ولمواقفها الثابتة والعظيمة في نصرة الحق في كل مكان.

وقد استعدّت إدارة الجمعية بقيادة المدير التنفيذي شيخة العتيبي، وفريق العمل المميز، وبمتابعة من رئيس مجلس الإدارة الموقرة سمها الغامدي، الاستعداد لهذا اليوم المجيد الساطع كالشمس في كبد السماء.

وكان للجمعية وأبنائها في هذه المناسبة الوطنية أكثرُ من مشاركة؛ حيث تم إطلاق مسابقة للتعبير عن حب الوطن تتضمّن "أفضل صورة" "أفضل إلقاء" و"أفضل قصيدة" و"أفضل لوحة"، مع توزيع الجوائز للفائزين، عبارة عن كوبونات من مكتبة جرير.

كذلك شاركت الجمعية بركن تعريفي عن الجمعية في احتفالية اليوم الوطني بالمستشفى السعودي الألماني.

وحضر الركن الكثير من الزائرين والحاضرين، والمستفيدات والمتزوجات من جمعية "كيان"، وتم من خلاله التعريف بالجمعية وبرامجها وأهدافها ورسالتها وإنجازاتها، واستقطاب أعضاء جدد للجمعية.

وزارت منسوبات الجمعية المتحف الوطني، بهدف التعرف على أقسامه ومقتنياته، وإثراء مسيرة التعليم والتوعية الثقافية؛ مما يسهم في تنمية الشعور لدى أبناء "كيان" بالانتماء لحضارة عريقة وتوفير بيئة تعليمية لشريحة الزائرين باعتبار المتحف مرجعًا لتاريخ الوطن؛ حيث جمع فيه أبناء الجمعية بين المتعة والفائدة.

وتجوّلت مستفيدات جمعية "كيان" في قاعات العرض، والمقسمة بحسب موضوعات التطور بشبه الجزيرة العربية الطبيعي، والإنساني، والثقافي، والسياسي، والديني، حسب سيناريو العرض بالمتحف، وصولًا إلى تطور السعودية بأطوارها الثلاثة.

وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة، والوسائل التصويرية، وعددًا من الأفلام والمؤثرات الصوتية، بالإضافة إلى المجسمات.

كما شاركت الجمعية في احتفالات الجامعة العربية المفتوحة باليوم الوطني، بركن تعريفي إثرائي إبداعي، بهدف التعريف بالجمعية ورسالتها وأهدافها وإنجازاتها ومشروعاتها، والعمل على استقطاب أعضاء جدد لها يساهمون معها في تمكين الأيتام.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
05:13 PM

"كيان" تحتفل باليوم الوطني 91 بإطلاق مسابقة للتعبير عن حب الوطن

بمشاركة دول شقيقة وصديقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، الوطن الشامخ احتفاله باليوم الوطني 91 الذي يزهو بيومه الأغرّ والفرح في أرجاء البلاد.

وامتدّت الاحتفالات بمشاركة دول أخرى شقيقة وصديقة تكنّ الولاء والحب والاحترام للمملكة العربية السعودية ولمواقفها الثابتة والعظيمة في نصرة الحق في كل مكان.

وقد استعدّت إدارة الجمعية بقيادة المدير التنفيذي شيخة العتيبي، وفريق العمل المميز، وبمتابعة من رئيس مجلس الإدارة الموقرة سمها الغامدي، الاستعداد لهذا اليوم المجيد الساطع كالشمس في كبد السماء.

وكان للجمعية وأبنائها في هذه المناسبة الوطنية أكثرُ من مشاركة؛ حيث تم إطلاق مسابقة للتعبير عن حب الوطن تتضمّن "أفضل صورة" "أفضل إلقاء" و"أفضل قصيدة" و"أفضل لوحة"، مع توزيع الجوائز للفائزين، عبارة عن كوبونات من مكتبة جرير.

كذلك شاركت الجمعية بركن تعريفي عن الجمعية في احتفالية اليوم الوطني بالمستشفى السعودي الألماني.

وحضر الركن الكثير من الزائرين والحاضرين، والمستفيدات والمتزوجات من جمعية "كيان"، وتم من خلاله التعريف بالجمعية وبرامجها وأهدافها ورسالتها وإنجازاتها، واستقطاب أعضاء جدد للجمعية.

وزارت منسوبات الجمعية المتحف الوطني، بهدف التعرف على أقسامه ومقتنياته، وإثراء مسيرة التعليم والتوعية الثقافية؛ مما يسهم في تنمية الشعور لدى أبناء "كيان" بالانتماء لحضارة عريقة وتوفير بيئة تعليمية لشريحة الزائرين باعتبار المتحف مرجعًا لتاريخ الوطن؛ حيث جمع فيه أبناء الجمعية بين المتعة والفائدة.

وتجوّلت مستفيدات جمعية "كيان" في قاعات العرض، والمقسمة بحسب موضوعات التطور بشبه الجزيرة العربية الطبيعي، والإنساني، والثقافي، والسياسي، والديني، حسب سيناريو العرض بالمتحف، وصولًا إلى تطور السعودية بأطوارها الثلاثة.

وشاهدوا القطع الأثرية المعروضة، والوسائل التصويرية، وعددًا من الأفلام والمؤثرات الصوتية، بالإضافة إلى المجسمات.

كما شاركت الجمعية في احتفالات الجامعة العربية المفتوحة باليوم الوطني، بركن تعريفي إثرائي إبداعي، بهدف التعريف بالجمعية ورسالتها وأهدافها وإنجازاتها ومشروعاتها، والعمل على استقطاب أعضاء جدد لها يساهمون معها في تمكين الأيتام.

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