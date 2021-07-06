النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مفتي المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء

حثّهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة.

وأكد سماحته في كلمته لمديري الفروع أهمية الدور الذي تقوم به الفروع في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، حاثاً إياهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة لمديري الفروع وما يقدم فيها.

من جهة أخرى، ترأس نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اللقاء السنوي لمديري فروع الرئاسة بالمملكة، وذلك بمركز التدريب بالرئاسة، بحضور مديري إدارات العموم بالرئاسة ومديري الفروع.

ونوه في بداية اللقاء بجهود مديري الفروع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة والأعمال المنوطة بها .

عقب ذلك قدم مديرو العموم في الرئاسة العامة للإفتاء أوراق عمل كل إدارة في مجال تخصصها.

وفي نهاية اللقاء فتح باب المناقشة وتقديم الآراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مفتي المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء
سبق

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة.

وأكد سماحته في كلمته لمديري الفروع أهمية الدور الذي تقوم به الفروع في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، حاثاً إياهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة لمديري الفروع وما يقدم فيها.

من جهة أخرى، ترأس نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اللقاء السنوي لمديري فروع الرئاسة بالمملكة، وذلك بمركز التدريب بالرئاسة، بحضور مديري إدارات العموم بالرئاسة ومديري الفروع.

ونوه في بداية اللقاء بجهود مديري الفروع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة والأعمال المنوطة بها .

عقب ذلك قدم مديرو العموم في الرئاسة العامة للإفتاء أوراق عمل كل إدارة في مجال تخصصها.

وفي نهاية اللقاء فتح باب المناقشة وتقديم الآراء.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
02:18 PM

مفتي المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء

حثّهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,791

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة.

وأكد سماحته في كلمته لمديري الفروع أهمية الدور الذي تقوم به الفروع في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، حاثاً إياهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة لمديري الفروع وما يقدم فيها.

من جهة أخرى، ترأس نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اللقاء السنوي لمديري فروع الرئاسة بالمملكة، وذلك بمركز التدريب بالرئاسة، بحضور مديري إدارات العموم بالرئاسة ومديري الفروع.

ونوه في بداية اللقاء بجهود مديري الفروع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة والأعمال المنوطة بها .

عقب ذلك قدم مديرو العموم في الرئاسة العامة للإفتاء أوراق عمل كل إدارة في مجال تخصصها.

وفي نهاية اللقاء فتح باب المناقشة وتقديم الآراء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة