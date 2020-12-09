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"الندوة العالمية" توزع المساعدات على الأيتام وتسدد رسومهم الدراسية في السودان

شكروا المملكة على جهودها في إغاثتهم

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان، المساعدات على الأيتام في العاصمة الخرطوم التي ضمت السلال الغذائية وتسديد الرسوم الدراسية والكسوة.

وأكد مدير مكتب الندوة بالسودان أن هذه المبادرة تأتي في ظل ظروف قاسية يعاني منها الأيتام؛ مما ضاعف من فرحتهم وأسرهم، فلهجوا بالدعاء للمملكة حكومة وشعبًا، وثمنوا للندوة العالمية اهتمامها وعنايتها بشؤونهم.

وتُواصل الندوة جهودها في رعاية الأيتام في العديد من دول العالم، وتقدم لهم كل السبل التي ترتقي بهم وتمنحهم بعون الله حياة سعيدة تؤهلهم وتنهض بمستواهم المهاري والتعليمي، حتى يكونوا نماذج صالحة تنفع المجتمع وتفيد الإنسانية.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي السودان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الندوة العالمية" توزع المساعدات على الأيتام وتسدد رسومهم الدراسية في السودان
سبق

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان، المساعدات على الأيتام في العاصمة الخرطوم التي ضمت السلال الغذائية وتسديد الرسوم الدراسية والكسوة.

وأكد مدير مكتب الندوة بالسودان أن هذه المبادرة تأتي في ظل ظروف قاسية يعاني منها الأيتام؛ مما ضاعف من فرحتهم وأسرهم، فلهجوا بالدعاء للمملكة حكومة وشعبًا، وثمنوا للندوة العالمية اهتمامها وعنايتها بشؤونهم.

وتُواصل الندوة جهودها في رعاية الأيتام في العديد من دول العالم، وتقدم لهم كل السبل التي ترتقي بهم وتمنحهم بعون الله حياة سعيدة تؤهلهم وتنهض بمستواهم المهاري والتعليمي، حتى يكونوا نماذج صالحة تنفع المجتمع وتفيد الإنسانية.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
04:49 PM

"الندوة العالمية" توزع المساعدات على الأيتام وتسدد رسومهم الدراسية في السودان

شكروا المملكة على جهودها في إغاثتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان، المساعدات على الأيتام في العاصمة الخرطوم التي ضمت السلال الغذائية وتسديد الرسوم الدراسية والكسوة.

وأكد مدير مكتب الندوة بالسودان أن هذه المبادرة تأتي في ظل ظروف قاسية يعاني منها الأيتام؛ مما ضاعف من فرحتهم وأسرهم، فلهجوا بالدعاء للمملكة حكومة وشعبًا، وثمنوا للندوة العالمية اهتمامها وعنايتها بشؤونهم.

وتُواصل الندوة جهودها في رعاية الأيتام في العديد من دول العالم، وتقدم لهم كل السبل التي ترتقي بهم وتمنحهم بعون الله حياة سعيدة تؤهلهم وتنهض بمستواهم المهاري والتعليمي، حتى يكونوا نماذج صالحة تنفع المجتمع وتفيد الإنسانية.

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