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الجمعيات الدعوية بالمملكة ترفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة عودة البرامج الدعوية

عقب قرار وزير الشؤون الإسلامية اليوم.. وبعد إيقافها بسبب ظروف الجائحة

رفعت عدد من الجمعيات الدعوية بالمملكة الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بمناسبة عودة البرامج الدعوية في الجوامع والمساجد بعد إيقافها بسبب ظروف الجائحة.

جاء ذلك بعد صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، يقضي بتحديث كافة التعليمات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن التعليمات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وأكد بعض منسوبي جمعيات الدعوة والإرشاد أن قرار عودة المناشط الدعوية في المساجد يؤكد على عناية وحرص القيادة الرشيدة على صحة مرتادي بيوت الله، والتي تتوافق مع أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس البشرية.

كما رفعوا الشكر والعرفان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهودها في العناية ببيوت الله ودعمها للجمعيات الدعوية بالمملكة.

وكانت الوزارة قد حثت من خلال التعميم على الأخذ بالتعليمات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الإلكتروني: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques , كما دعت الوزارة الجميع للتعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق التعليمات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)، مؤكدة أهمية التعاون للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

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الجمعيات الدعوية بالمملكة ترفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة عودة البرامج الدعوية
سبق

رفعت عدد من الجمعيات الدعوية بالمملكة الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بمناسبة عودة البرامج الدعوية في الجوامع والمساجد بعد إيقافها بسبب ظروف الجائحة.

جاء ذلك بعد صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، يقضي بتحديث كافة التعليمات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن التعليمات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وأكد بعض منسوبي جمعيات الدعوة والإرشاد أن قرار عودة المناشط الدعوية في المساجد يؤكد على عناية وحرص القيادة الرشيدة على صحة مرتادي بيوت الله، والتي تتوافق مع أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس البشرية.

كما رفعوا الشكر والعرفان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهودها في العناية ببيوت الله ودعمها للجمعيات الدعوية بالمملكة.

وكانت الوزارة قد حثت من خلال التعميم على الأخذ بالتعليمات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الإلكتروني: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques , كما دعت الوزارة الجميع للتعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق التعليمات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)، مؤكدة أهمية التعاون للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
10:19 PM

الجمعيات الدعوية بالمملكة ترفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة عودة البرامج الدعوية

عقب قرار وزير الشؤون الإسلامية اليوم.. وبعد إيقافها بسبب ظروف الجائحة

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عبدالله العنزي - الرياض
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رفعت عدد من الجمعيات الدعوية بالمملكة الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بمناسبة عودة البرامج الدعوية في الجوامع والمساجد بعد إيقافها بسبب ظروف الجائحة.

جاء ذلك بعد صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، يقضي بتحديث كافة التعليمات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن التعليمات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وأكد بعض منسوبي جمعيات الدعوة والإرشاد أن قرار عودة المناشط الدعوية في المساجد يؤكد على عناية وحرص القيادة الرشيدة على صحة مرتادي بيوت الله، والتي تتوافق مع أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس البشرية.

كما رفعوا الشكر والعرفان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهودها في العناية ببيوت الله ودعمها للجمعيات الدعوية بالمملكة.

وكانت الوزارة قد حثت من خلال التعميم على الأخذ بالتعليمات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الإلكتروني: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques , كما دعت الوزارة الجميع للتعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق التعليمات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)، مؤكدة أهمية التعاون للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

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