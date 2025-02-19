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الهلال الأحمر بجدة يشارك في فعاليات القوات الخاصة لأمن الطرق

لتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة عن السرعة والحوادث

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، وفريق التطوع، بمعرضٍ توعوي في فعاليات القوات الخاصة لأمن الطرق، تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، لمدة أربعة أيام، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بالواجهة البحرية بالمحافظة.

ويهَدِف المعرض لتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة عن السرعة والحوادث، ودور الهيئة في المهام التي تقدمها لخدمة المرضي والمصابين عن طريق الإسعاف الأرضي، وتقديم أفضل الخدمات الطبية الحديثة بإشراف كوادر طبية مُؤهلة وتعريف بتطبيق "أسعفني"، إلى جانب تقديم الخدمات الإنسانية الجليلة للمواطنين والمقيمين.

جدة الهلال الأحمر القوات الخاصة لأمن الطرق

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الهلال الأحمر بجدة يشارك في فعاليات القوات الخاصة لأمن الطرق
سبق

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، وفريق التطوع، بمعرضٍ توعوي في فعاليات القوات الخاصة لأمن الطرق، تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، لمدة أربعة أيام، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بالواجهة البحرية بالمحافظة.

ويهَدِف المعرض لتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة عن السرعة والحوادث، ودور الهيئة في المهام التي تقدمها لخدمة المرضي والمصابين عن طريق الإسعاف الأرضي، وتقديم أفضل الخدمات الطبية الحديثة بإشراف كوادر طبية مُؤهلة وتعريف بتطبيق "أسعفني"، إلى جانب تقديم الخدمات الإنسانية الجليلة للمواطنين والمقيمين.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
10:03 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:10 PM

الهلال الأحمر بجدة يشارك في فعاليات القوات الخاصة لأمن الطرق

لتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة عن السرعة والحوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، وفريق التطوع، بمعرضٍ توعوي في فعاليات القوات الخاصة لأمن الطرق، تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، لمدة أربعة أيام، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بالواجهة البحرية بالمحافظة.

ويهَدِف المعرض لتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة عن السرعة والحوادث، ودور الهيئة في المهام التي تقدمها لخدمة المرضي والمصابين عن طريق الإسعاف الأرضي، وتقديم أفضل الخدمات الطبية الحديثة بإشراف كوادر طبية مُؤهلة وتعريف بتطبيق "أسعفني"، إلى جانب تقديم الخدمات الإنسانية الجليلة للمواطنين والمقيمين.

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