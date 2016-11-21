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تطاير آلاف الدولارات في الطريق السريع بكاليفورنيا

الشرطة تطالب السائقين بإعادة الأموال خلال الأسبوع الجاري

تطايرت آلاف الدولارات في أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ ما أدّى إلى ازدحام مروري شديد وتوقف حركة السير بسبب التقاط السائقين الأموال التي سقطت من إحدى السيارات المصفحة الخاصة بنقل الأموال.

وأظهرت صور ولقطات فيديو تناقلها ناشطون أمريكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقومون بجمع الأموال المتطايرة في الهواء.

وأكّدت الجهات الأمنية صحة الواقعة، وتحقيقها في الحادثة، مشيرة إلى أن السائقين بحاجة إلى إعادة الأموال أو سيكون عليهم مواجهة تهم جنائية محتملة.

وقدّمت الجهات الأمنية في بيان اليوم، شكرها لبعض السائقين الذين قاموا بجمع الأموال وإعادتها، وأكدت توقيفها شخصَيْن في الحادثة وتوعدت الآخرين الذين أخذوا الأموال بالملاحقة القانونية، مضيفة أن السلطات الأمنية حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على عديدٍ من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر فيها وجوه الاشخاص الذين أخذوا الأموال وأرقام لوحات سياراتهم.

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تطاير آلاف الدولارات في الطريق السريع بكاليفورنيا
سبق

تطايرت آلاف الدولارات في أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ ما أدّى إلى ازدحام مروري شديد وتوقف حركة السير بسبب التقاط السائقين الأموال التي سقطت من إحدى السيارات المصفحة الخاصة بنقل الأموال.

وأظهرت صور ولقطات فيديو تناقلها ناشطون أمريكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقومون بجمع الأموال المتطايرة في الهواء.

وأكّدت الجهات الأمنية صحة الواقعة، وتحقيقها في الحادثة، مشيرة إلى أن السائقين بحاجة إلى إعادة الأموال أو سيكون عليهم مواجهة تهم جنائية محتملة.

وقدّمت الجهات الأمنية في بيان اليوم، شكرها لبعض السائقين الذين قاموا بجمع الأموال وإعادتها، وأكدت توقيفها شخصَيْن في الحادثة وتوعدت الآخرين الذين أخذوا الأموال بالملاحقة القانونية، مضيفة أن السلطات الأمنية حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على عديدٍ من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر فيها وجوه الاشخاص الذين أخذوا الأموال وأرقام لوحات سياراتهم.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:31 AM

تطاير آلاف الدولارات في الطريق السريع بكاليفورنيا

الشرطة تطالب السائقين بإعادة الأموال خلال الأسبوع الجاري

A A A
خالد علي - الرياض
5
6,849

تطايرت آلاف الدولارات في أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ ما أدّى إلى ازدحام مروري شديد وتوقف حركة السير بسبب التقاط السائقين الأموال التي سقطت من إحدى السيارات المصفحة الخاصة بنقل الأموال.

وأظهرت صور ولقطات فيديو تناقلها ناشطون أمريكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقومون بجمع الأموال المتطايرة في الهواء.

وأكّدت الجهات الأمنية صحة الواقعة، وتحقيقها في الحادثة، مشيرة إلى أن السائقين بحاجة إلى إعادة الأموال أو سيكون عليهم مواجهة تهم جنائية محتملة.

وقدّمت الجهات الأمنية في بيان اليوم، شكرها لبعض السائقين الذين قاموا بجمع الأموال وإعادتها، وأكدت توقيفها شخصَيْن في الحادثة وتوعدت الآخرين الذين أخذوا الأموال بالملاحقة القانونية، مضيفة أن السلطات الأمنية حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على عديدٍ من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر فيها وجوه الاشخاص الذين أخذوا الأموال وأرقام لوحات سياراتهم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,693
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,259
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,207
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