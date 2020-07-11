في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي؛ سجلت الولايات المتحدة نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، الجمعة. فقد أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة. وأظهرت بيانات مرصد جامعة جونز هوبكنز لتتبع كورونا حتى فجر السبت، أن إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء، ارتفع إلى 3.18 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 133,969 شخصًا، بينهم 774 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية. والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررًا من فيروس كورونا الجديد، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات؛ بحسب ما ذكرت "فرانس برس". وشهدت أيضًا 8 ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية، الجمعة، هي: ألاسكا وجورجيا وأيداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن. وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشدّ الولايات تضررًا بالوباء، 92 وفاة و11433 إصابة جديدة، الجمعة، فضلًا عن تسجيل 7 آلاف مريض بالمستشفيات؛ بحسب وكالة رويترز. وأعلن أكثر من 48 مستشفى في فلوريدا عن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى في وحدات الرعاية الفائقة. وازداد الانقسام بين الأميركيين بشأن قضايا عدة مرتبطة بالوباء؛ منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ويوجد إجماع شبه عالمي بين خبراء الصحة على أن ارتداء الكمامات أحد أفضل الوسائل فعالية لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 133 ألف أميركي. ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على 3 ملايين حالة؛ وفقًا لإحصاء رويترز. وتزداد الإصابات في المجمل في 44 ولاية بناء على تحليل لـ"رويترز" للإصابات في الأسبوعين الأخيرين.

أمريكا.. كورونا يضرب بقوة مسجلًا نحو 70 ألف إصابة في يوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-11 في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي؛ سجلت الولايات المتحدة نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، الجمعة.



فقد أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة.



وأظهرت بيانات مرصد جامعة جونز هوبكنز لتتبع كورونا حتى فجر السبت، أن إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء، ارتفع إلى 3.18 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 133,969 شخصًا، بينهم 774 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.



والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررًا من فيروس كورونا الجديد، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات؛ بحسب ما ذكرت "فرانس برس".



وشهدت أيضًا 8 ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية، الجمعة، هي: ألاسكا وجورجيا وأيداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن.



وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشدّ الولايات تضررًا بالوباء، 92 وفاة و11433 إصابة جديدة، الجمعة، فضلًا عن تسجيل 7 آلاف مريض بالمستشفيات؛ بحسب وكالة رويترز.



وأعلن أكثر من 48 مستشفى في فلوريدا عن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى في وحدات الرعاية الفائقة.



وازداد الانقسام بين الأميركيين بشأن قضايا عدة مرتبطة بالوباء؛ منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.



ويوجد إجماع شبه عالمي بين خبراء الصحة على أن ارتداء الكمامات أحد أفضل الوسائل فعالية لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 133 ألف أميركي.



ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على 3 ملايين حالة؛ وفقًا لإحصاء رويترز.



وتزداد الإصابات في المجمل في 44 ولاية بناء على تحليل لـ"رويترز" للإصابات في الأسبوعين الأخيرين.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 10:24 AM

أمريكا.. كورونا يضرب بقوة مسجلًا نحو 70 ألف إصابة في يوم في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي داخل الولايات المتحدة





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في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي؛ سجلت الولايات المتحدة نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، الجمعة.



فقد أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة.



وأظهرت بيانات مرصد جامعة جونز هوبكنز لتتبع كورونا حتى فجر السبت، أن إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء، ارتفع إلى 3.18 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 133,969 شخصًا، بينهم 774 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.



والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررًا من فيروس كورونا الجديد، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات؛ بحسب ما ذكرت "فرانس برس".



وشهدت أيضًا 8 ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية، الجمعة، هي: ألاسكا وجورجيا وأيداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن.



وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشدّ الولايات تضررًا بالوباء، 92 وفاة و11433 إصابة جديدة، الجمعة، فضلًا عن تسجيل 7 آلاف مريض بالمستشفيات؛ بحسب وكالة رويترز.



وأعلن أكثر من 48 مستشفى في فلوريدا عن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى في وحدات الرعاية الفائقة.



وازداد الانقسام بين الأميركيين بشأن قضايا عدة مرتبطة بالوباء؛ منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.



ويوجد إجماع شبه عالمي بين خبراء الصحة على أن ارتداء الكمامات أحد أفضل الوسائل فعالية لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 133 ألف أميركي.



ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على 3 ملايين حالة؛ وفقًا لإحصاء رويترز.



وتزداد الإصابات في المجمل في 44 ولاية بناء على تحليل لـ"رويترز" للإصابات في الأسبوعين الأخيرين.