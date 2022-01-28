النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غبار في مناطق والأمطار نصيب أخرى.. 5 تنبيهات متقدمة لتقلبات متفاوتة

الأرصاد: حالات مناخية بدأت مع ساعات الصباح وتستمر حتى مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق الرياض وعسير ونجران، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت في نجران وعسير الساعة الثامنة والنصف، وتتواصل حتى الخامسة مساء؛ فيما تبدأ في الرياض الساعة العاشرة، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشرة من فجر الثلاثاء.

وفي منطقة القصيم، أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غبار في مناطق والأمطار نصيب أخرى.. 5 تنبيهات متقدمة لتقلبات متفاوتة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق الرياض وعسير ونجران، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت في نجران وعسير الساعة الثامنة والنصف، وتتواصل حتى الخامسة مساء؛ فيما تبدأ في الرياض الساعة العاشرة، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشرة من فجر الثلاثاء.

وفي منطقة القصيم، أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح مساء.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
09:07 AM

غبار في مناطق والأمطار نصيب أخرى.. 5 تنبيهات متقدمة لتقلبات متفاوتة

الأرصاد: حالات مناخية بدأت مع ساعات الصباح وتستمر حتى مساء اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,313

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات متقدمة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق الرياض وعسير ونجران، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت في نجران وعسير الساعة الثامنة والنصف، وتتواصل حتى الخامسة مساء؛ فيما تبدأ في الرياض الساعة العاشرة، وتتواصل حتى الخامسة مساء.

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشرة من فجر الثلاثاء.

وفي منطقة القصيم، أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح مساء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,934
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,601
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,665
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,654

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة