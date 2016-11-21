الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة جديدة يوم السبت؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و862137، وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292372.
ويقول مسؤولون: إن من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كورونا الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.
الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-21
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة جديدة يوم السبت؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و862137، وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292372.
ويقول مسؤولون: إن من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كورونا الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:31 AM
الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة جديدة يوم السبت؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و862137، وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292372.
ويقول مسؤولون: إن من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كورونا الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.