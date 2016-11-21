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الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة جديدة يوم السبت؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و862137، وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292372.

ويقول مسؤولون: إن من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كورونا الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

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الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة جديدة يوم السبت؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و862137، وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292372.

ويقول مسؤولون: إن من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كورونا الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:31 AM

الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة جديدة يوم السبت؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و862137، وعدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292372.

ويقول مسؤولون: إن من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كورونا الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,693
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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