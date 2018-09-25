النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة.. شاهد توشح برج التلفزيون الجورجي بالأخضر احتفاءً بالسعودية

أحد أبرز معالم العاصمة.. وسفارة المملكة: تتويج للعلاقات المتميزة بين البلدين

تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، أضاء برج التلفزيون الرسمي بجمهورية جورجيا الذي يقع في قلب العاصمة تبليسي ولأول مرة باللون الأخضر، بمناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية، في منظر بهي جذب أنظار الشعب الجورجي والسواح بالعاصمة لمشاهدة أبرز المعالم.

ونشرت السفارة السعودية بجورجيا عبر حسابها بـ"تويتر" الصورة، وذكرت أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لأول مرة.. شاهد توشح برج التلفزيون الجورجي بالأخضر احتفاءً بالسعودية
سبق

تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، أضاء برج التلفزيون الرسمي بجمهورية جورجيا الذي يقع في قلب العاصمة تبليسي ولأول مرة باللون الأخضر، بمناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية، في منظر بهي جذب أنظار الشعب الجورجي والسواح بالعاصمة لمشاهدة أبرز المعالم.

ونشرت السفارة السعودية بجورجيا عبر حسابها بـ"تويتر" الصورة، وذكرت أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
11:52 AM

لأول مرة.. شاهد توشح برج التلفزيون الجورجي بالأخضر احتفاءً بالسعودية

أحد أبرز معالم العاصمة.. وسفارة المملكة: تتويج للعلاقات المتميزة بين البلدين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
3,053

تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، أضاء برج التلفزيون الرسمي بجمهورية جورجيا الذي يقع في قلب العاصمة تبليسي ولأول مرة باللون الأخضر، بمناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية، في منظر بهي جذب أنظار الشعب الجورجي والسواح بالعاصمة لمشاهدة أبرز المعالم.

ونشرت السفارة السعودية بجورجيا عبر حسابها بـ"تويتر" الصورة، وذكرت أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,923
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,915
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,257

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة