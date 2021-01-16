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"ترامب" يشن هجومًا عنيفًا على شركة "آبل" ويتهمها بمساعدة القتلة وتجار المخدرات

لرفضها فك الرقم السري لجهازَيْ "آيفون" للطالب السعودي منفّذ حادث قاعدة فلوريدا

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شركة "آبل"، عبر حسابه، قائلًا: "نساعد آبل طوال الوقت في التجارة والكثير من القضايا الأخرى، ومع ذلك يرفضون فك شيفرة الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين، عليهم الآن المبادرة ومساعدة بلدنا العظيم"، طبقًا لـ"العربية.نت".

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) طلب، في وقت مبكر من هذا الشهر، من "آبل"؛ المساعدة في استخراج بيانات من جهازَيْ "آيفون" للطالب السعودي الذي نفذ حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي، وقتل ثلاثة طلاب أميركيين.

وعجز المحققون عن فك الرقم السري للجهازين، وهما من طراز "أيفون 7" و"أيفون 5"، وبالتالي عجزوا عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين.

وحصل "إف بي آي" على تفويض من المحكمة لتفتيش الهاتفين، وأُرسل الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو بولاية فرجينيا. كما طلب مسؤولو "إف بي آي" المساعدة من أجهزة اتحادية أخرى وخبراء آخرين لفك الرقم السري للجهازين. وحاول المحققون تخمين الرقم السري، إلا أن تلك الجهود لم تنجح.

ترامب آبل

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"ترامب" يشن هجومًا عنيفًا على شركة "آبل" ويتهمها بمساعدة القتلة وتجار المخدرات
سبق

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شركة "آبل"، عبر حسابه، قائلًا: "نساعد آبل طوال الوقت في التجارة والكثير من القضايا الأخرى، ومع ذلك يرفضون فك شيفرة الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين، عليهم الآن المبادرة ومساعدة بلدنا العظيم"، طبقًا لـ"العربية.نت".

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) طلب، في وقت مبكر من هذا الشهر، من "آبل"؛ المساعدة في استخراج بيانات من جهازَيْ "آيفون" للطالب السعودي الذي نفذ حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي، وقتل ثلاثة طلاب أميركيين.

وعجز المحققون عن فك الرقم السري للجهازين، وهما من طراز "أيفون 7" و"أيفون 5"، وبالتالي عجزوا عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين.

وحصل "إف بي آي" على تفويض من المحكمة لتفتيش الهاتفين، وأُرسل الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو بولاية فرجينيا. كما طلب مسؤولو "إف بي آي" المساعدة من أجهزة اتحادية أخرى وخبراء آخرين لفك الرقم السري للجهازين. وحاول المحققون تخمين الرقم السري، إلا أن تلك الجهود لم تنجح.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
09:19 AM

"ترامب" يشن هجومًا عنيفًا على شركة "آبل" ويتهمها بمساعدة القتلة وتجار المخدرات

لرفضها فك الرقم السري لجهازَيْ "آيفون" للطالب السعودي منفّذ حادث قاعدة فلوريدا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شركة "آبل"، عبر حسابه، قائلًا: "نساعد آبل طوال الوقت في التجارة والكثير من القضايا الأخرى، ومع ذلك يرفضون فك شيفرة الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين، عليهم الآن المبادرة ومساعدة بلدنا العظيم"، طبقًا لـ"العربية.نت".

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) طلب، في وقت مبكر من هذا الشهر، من "آبل"؛ المساعدة في استخراج بيانات من جهازَيْ "آيفون" للطالب السعودي الذي نفذ حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي، وقتل ثلاثة طلاب أميركيين.

وعجز المحققون عن فك الرقم السري للجهازين، وهما من طراز "أيفون 7" و"أيفون 5"، وبالتالي عجزوا عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين.

وحصل "إف بي آي" على تفويض من المحكمة لتفتيش الهاتفين، وأُرسل الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو بولاية فرجينيا. كما طلب مسؤولو "إف بي آي" المساعدة من أجهزة اتحادية أخرى وخبراء آخرين لفك الرقم السري للجهازين. وحاول المحققون تخمين الرقم السري، إلا أن تلك الجهود لم تنجح.

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