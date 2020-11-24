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"النقد" تعلن الترخيص لـ 3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

استكمالاً لجهودها في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة سكاي باند المالية "سكاي باند" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية "نون باي" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات "فوديكس" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية - المدفوعات - حتى تاريخه إحدى عشرة شركة.

وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي. وقد جاء القرار؛ استناداً إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5 / 6 / 1441هـ الموافق 30 / 1 / 2020م التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة لها من قِبل المؤسسة، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.sama.gov.sa.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد" تعلن الترخيص لـ 3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة سكاي باند المالية "سكاي باند" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية "نون باي" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات "فوديكس" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية - المدفوعات - حتى تاريخه إحدى عشرة شركة.

وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي. وقد جاء القرار؛ استناداً إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5 / 6 / 1441هـ الموافق 30 / 1 / 2020م التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة لها من قِبل المؤسسة، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.sama.gov.sa.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:14 PM

"النقد" تعلن الترخيص لـ 3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

استكمالاً لجهودها في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة سكاي باند المالية "سكاي باند" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية "نون باي" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات "فوديكس" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية - المدفوعات - حتى تاريخه إحدى عشرة شركة.

وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي. وقد جاء القرار؛ استناداً إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5 / 6 / 1441هـ الموافق 30 / 1 / 2020م التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة لها من قِبل المؤسسة، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.sama.gov.sa.

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