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سلطنة عمان ترفع قيود التنقل بسبب "كورونا" وتقلص حظر التجول

استثنت محافظة ظفار حتى إشعار آخر

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأربعاء)، أن سلطنة عُمان سترفع اعتبارًا من يوم السبت المقبل قيود الانتقال بين المحافظات، التي كانت قد فرضتها في 25 يوليو (تموز) الماضي؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى.

وأضافت أنه اعتبارًا من السبت أيضًا، ستقلص عُمان ساعات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحًا لمدة أسبوع، بدلًا من بين السابعة مساء والسادسة صباحًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت الوكالة أن الإغلاق الكامل سيظلّ ساريًا على محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

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سلطنة عمان ترفع قيود التنقل بسبب "كورونا" وتقلص حظر التجول
سبق

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأربعاء)، أن سلطنة عُمان سترفع اعتبارًا من يوم السبت المقبل قيود الانتقال بين المحافظات، التي كانت قد فرضتها في 25 يوليو (تموز) الماضي؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى.

وأضافت أنه اعتبارًا من السبت أيضًا، ستقلص عُمان ساعات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحًا لمدة أسبوع، بدلًا من بين السابعة مساء والسادسة صباحًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت الوكالة أن الإغلاق الكامل سيظلّ ساريًا على محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
06:55 PM

سلطنة عمان ترفع قيود التنقل بسبب "كورونا" وتقلص حظر التجول

استثنت محافظة ظفار حتى إشعار آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأربعاء)، أن سلطنة عُمان سترفع اعتبارًا من يوم السبت المقبل قيود الانتقال بين المحافظات، التي كانت قد فرضتها في 25 يوليو (تموز) الماضي؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى.

وأضافت أنه اعتبارًا من السبت أيضًا، ستقلص عُمان ساعات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحًا لمدة أسبوع، بدلًا من بين السابعة مساء والسادسة صباحًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت الوكالة أن الإغلاق الكامل سيظلّ ساريًا على محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

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