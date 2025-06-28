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بشراكة مع "سابك".. "عمار" للمواهب تنهي موسمها الثالث

بهدف اكتشاف المتميزين في أنحاء المملكة بمختلف المجالات

استضافت "سابك" في مقرها الرئيس بالرياض، خلال الفترة من 27-29 يونيو 2019م، مبادرة "عمار" للمواهب من ذوي الإعاقة موسمها الثالث.

جاء ذلك تفعيلاً لدور الشركة في دعم الإبداع وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات، في إطار إسهام "سابك" كشريك استراتيجي حصري للمبادرة التي انطلق موسمها الأول عام ٢٠١٤، وكان موسمها الثاني في العام ٢٠١٨م.

وقد أنهت لجنة التحكيم لمبادرة "عمار" استقبال المشاركين في المسار الأول المخصص لذوي الإعاقة، وفي المسار الثاني للأصحاء ممن لديهم ابتكارات وأفكار تخدم ذوي الإعاقة.

وضمت اللجنة "الدكتور عمار بوقس، قصي خضر، سارة دندراوي، حبيب الحبيب، عبدالرحمن الملحم، والدكتور أحمد ماطر".

وتعد الرياض المحطة الثالثة للمبادرة التي بدأت في جدة مروراً بالمدينة المنورة، وتستعد للانتقال إلى مدينة الدمام في المنطقة الشرقية الأحد المقبل.

وقال "الملحم": سعداء بالمواهب في مسار ذوي الإعاقة، وهذه المبادرة تعد جزءاً من شراكة استراتيجية حصرية بين سابك وجمعية الإرادة للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار استثمار الشركة في المبادرات التنموية في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأضاف: نواصل في "سابك" دعم هذه المبادرة في موسمها الثالث بهدف اكتشاف المزيد من المواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد تميزت المشاركات بالتنوع في مجالات متعددة.

وأردف: تم إدراج مسار جديد في المبادرة؛ وهي الأفكار والمبادرات والمشاريع التي يقدمها الأصحاء لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونرى في هذه المشاركات العديد من الفرص المتعلقة بتنمية الابتكار وتطوير القدرات الوطنية ودمج ذوي الإعاقة بمجتمعهم كأفراد فاعلين ومبدعين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بشراكة مع "سابك".. "عمار" للمواهب تنهي موسمها الثالث
سبق

استضافت "سابك" في مقرها الرئيس بالرياض، خلال الفترة من 27-29 يونيو 2019م، مبادرة "عمار" للمواهب من ذوي الإعاقة موسمها الثالث.

جاء ذلك تفعيلاً لدور الشركة في دعم الإبداع وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات، في إطار إسهام "سابك" كشريك استراتيجي حصري للمبادرة التي انطلق موسمها الأول عام ٢٠١٤، وكان موسمها الثاني في العام ٢٠١٨م.

وقد أنهت لجنة التحكيم لمبادرة "عمار" استقبال المشاركين في المسار الأول المخصص لذوي الإعاقة، وفي المسار الثاني للأصحاء ممن لديهم ابتكارات وأفكار تخدم ذوي الإعاقة.

وضمت اللجنة "الدكتور عمار بوقس، قصي خضر، سارة دندراوي، حبيب الحبيب، عبدالرحمن الملحم، والدكتور أحمد ماطر".

وتعد الرياض المحطة الثالثة للمبادرة التي بدأت في جدة مروراً بالمدينة المنورة، وتستعد للانتقال إلى مدينة الدمام في المنطقة الشرقية الأحد المقبل.

وقال "الملحم": سعداء بالمواهب في مسار ذوي الإعاقة، وهذه المبادرة تعد جزءاً من شراكة استراتيجية حصرية بين سابك وجمعية الإرادة للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار استثمار الشركة في المبادرات التنموية في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأضاف: نواصل في "سابك" دعم هذه المبادرة في موسمها الثالث بهدف اكتشاف المزيد من المواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد تميزت المشاركات بالتنوع في مجالات متعددة.

وأردف: تم إدراج مسار جديد في المبادرة؛ وهي الأفكار والمبادرات والمشاريع التي يقدمها الأصحاء لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونرى في هذه المشاركات العديد من الفرص المتعلقة بتنمية الابتكار وتطوير القدرات الوطنية ودمج ذوي الإعاقة بمجتمعهم كأفراد فاعلين ومبدعين.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:19 PM

بشراكة مع "سابك".. "عمار" للمواهب تنهي موسمها الثالث

بهدف اكتشاف المتميزين في أنحاء المملكة بمختلف المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استضافت "سابك" في مقرها الرئيس بالرياض، خلال الفترة من 27-29 يونيو 2019م، مبادرة "عمار" للمواهب من ذوي الإعاقة موسمها الثالث.

جاء ذلك تفعيلاً لدور الشركة في دعم الإبداع وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات، في إطار إسهام "سابك" كشريك استراتيجي حصري للمبادرة التي انطلق موسمها الأول عام ٢٠١٤، وكان موسمها الثاني في العام ٢٠١٨م.

وقد أنهت لجنة التحكيم لمبادرة "عمار" استقبال المشاركين في المسار الأول المخصص لذوي الإعاقة، وفي المسار الثاني للأصحاء ممن لديهم ابتكارات وأفكار تخدم ذوي الإعاقة.

وضمت اللجنة "الدكتور عمار بوقس، قصي خضر، سارة دندراوي، حبيب الحبيب، عبدالرحمن الملحم، والدكتور أحمد ماطر".

وتعد الرياض المحطة الثالثة للمبادرة التي بدأت في جدة مروراً بالمدينة المنورة، وتستعد للانتقال إلى مدينة الدمام في المنطقة الشرقية الأحد المقبل.

وقال "الملحم": سعداء بالمواهب في مسار ذوي الإعاقة، وهذه المبادرة تعد جزءاً من شراكة استراتيجية حصرية بين سابك وجمعية الإرادة للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار استثمار الشركة في المبادرات التنموية في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأضاف: نواصل في "سابك" دعم هذه المبادرة في موسمها الثالث بهدف اكتشاف المزيد من المواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد تميزت المشاركات بالتنوع في مجالات متعددة.

وأردف: تم إدراج مسار جديد في المبادرة؛ وهي الأفكار والمبادرات والمشاريع التي يقدمها الأصحاء لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونرى في هذه المشاركات العديد من الفرص المتعلقة بتنمية الابتكار وتطوير القدرات الوطنية ودمج ذوي الإعاقة بمجتمعهم كأفراد فاعلين ومبدعين.

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