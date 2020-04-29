بينها العراق والفلبين وسنغافورة.. آخر أرقام "كورونا" في 5 دول

تايلاند أعلنت تسجيل 9 حالات إصابة بلا وفيات.. والإجمالي 2947

أفاد مصدر طبي في محافظة البصرة الواقعة جنوب العراق، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة.

وقال المصدر -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"- إن "المحافظة سجلت اليوم 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 40 حالة في منطقة المشراق- وسط المحافظة، أما الحالات السبع الأخرى فموزعة على باقي مناطق المحافظة".

يُذكر أن محافظة البصرة سجلت أمس، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أغلبهم لأشخاص شاركوا في مجلس عزاء.

وفي تايلاند، تم تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، لكن بلا وفيات؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 2947، إضافة إلى 54 وفاة منذ بدء تفشي المرض هناك في يناير.

وقال تاويسين ويسانيوثين؛ وهو متحدث باسم مركز إدارة الوضع بشأن كوفيد-19، إن هذا هو اليوم الثالث الذي يكون فيه عدد الحالات أقل من عشرة.

وأضاف أن ستاً من الحالات الجديدة مرتبطة بحالات سابقة، وأن حالتين ليست لهما صلات معروفة، بينما كانت الحالة التاسعة لرجل ثبتت إصابته بالمرض، لكن ينتظر تتبع مسار العدوى.

أما في الفلبين، فقد قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت متجاوزة ثمانية آلاف حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الفلبين سجّلت 254 إصابة جديدة و28 وفاة و48 حالة شفاء جديدة.. وبذلك يقفز إجمالي الإصابات إلى 8212 حالة والوفيات إلى 558 حالة ويرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1023 حالة.

وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي؛ قد أعلن تمديد إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا حتى 15 مايو، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس، لكن سيجري تخفيف الإجراءات في مناطق تشهد معدلات خطورة أقل.

وفي سنغافورة، أُعلن اليوم تسجيل 690 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي لديها إلى 15641 حالة.

من جهة أخرى رصدت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ساعات الليلة الماضية؛ ما رفع عدد المصابين إلى 15 ألفاً و782.. وتم تسجيل حالتَي وفاة؛ ما رفع إجمالي الوفيات إلى 212 حالة.

وقالت الوزارة إن 120 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و85 بحالة متوسطة، في حين وصفت حالة 7436 من المصابين بأنها طفيفة، وحسب الوزارة فإن 91 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، بينما تماثل 7929 مصاباً للشفاء.