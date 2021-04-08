كم من الوقت تحتاجه السعودية لبلوغ مناعة "كورونا" المجتمعية؟ استشاري يجيب

تحدث عن لغط اللقاح وقال: آثاره الجانبية كانت في عدد بسيط مقابل الملايين

توقّع استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليل، الوصول إلى المناعة المجتمعية خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر مقبلة مع ارتفاع معدلات التطعيم، واصفاً الإقبال على أخذ اللقاح من المجتمع بالأمر الممتاز، مشيراً إلى أن الأعراض الجانبية للقاح بسيطة وهي مشابهة لآثار أي لقاح آخر.

وقال "غليل" لـ"الإخبارية": "أتوقع إذا استمررنا بهذا الجهد ومع توفر اللقاحات بكميات، فإنه خلال 3 أشهر إلى 6 أشهر نصل بإذن الله إلى المناعة المجتمعية وتخف معها القيود".

وحول اللغط المثار بشأن لقاح "أكسفورد-آسترازينيكا" رغم التأكيدات من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء في السعودية حول مأمونيته، أوضح أن "الآثار الجانبية للقاح كانت في عدد بسيط من المطعمين في مقابل الملايين منهم، مشيراً إلى أن الجلطات وتخثرات الدم الوريدية علاجها سهل وبسيط ومتوفرة فضلا عن أنها نادرة الحدوث، داعياً كل من يشعر بأعراض جانبية من اللقاح بالاتصال على (937).

كما عزا "غليل" كثرة اللغط حول اللقاح من أوروبا إلى زيادة معدل المسنين وكثرة حدوث نسبة الجلطات لديهم أكثر من الحالات المسجلة لدينا في السعودية.