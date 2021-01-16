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لأول مرة منذ 5 سنوات... "جوجل" توجه ضربة قوية إلى "فيسبوك"

وجهت شركة "جوجل" الأمريكية، ضربة قوية إلى شركة "فيسبوك"، وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق محرك البحث "جوجل" على الهواتف الذتية، تمكن لأول مرة منذ 5 سنوات في التربع على قمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على الهواتف الذكية، متفوقًا على تطبيق "فيسبوك" الذي كان متربعًا على القمة طوال السنوات الماضية.

وتمكن تطبيق "جوجل" من جمع ما يقرب من 850 مليون عملية تحميل، في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بما يقرب من 800 مليون عملية تحميل حققها فيسبوك.

ولكن رغم تلك الأرقام الكبيرة، لا يزال فيسبوك يتربع على قمة الأكثر تنزيلاً طوال التاريخ، حيث حصد "جوجل" حوالي 2.3 مليار عملية تحميل، فيما حصل فيسبوك على حوالي 3 مليارات عملية تحميل، خلال العام الماضي.

ويمتلك فيسبوك 4 من أفضل 5 تطبيقات، يتم تحميلها في جميع أنحاء العالم، وهي: "واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر".

ودخل في تلك القائمة لأول مرة تطبيق "تيك توك" الصيني، ليصبح ثاني أكبر التطبيقات تحميلاً في عام 2019، حيث حصل في الربع الأخير من 2019 فطبق على 220 عملية تحميل.

جوجل فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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لأول مرة منذ 5 سنوات... "جوجل" توجه ضربة قوية إلى "فيسبوك"
سبق

وجهت شركة "جوجل" الأمريكية، ضربة قوية إلى شركة "فيسبوك"، وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق محرك البحث "جوجل" على الهواتف الذتية، تمكن لأول مرة منذ 5 سنوات في التربع على قمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على الهواتف الذكية، متفوقًا على تطبيق "فيسبوك" الذي كان متربعًا على القمة طوال السنوات الماضية.

وتمكن تطبيق "جوجل" من جمع ما يقرب من 850 مليون عملية تحميل، في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بما يقرب من 800 مليون عملية تحميل حققها فيسبوك.

ولكن رغم تلك الأرقام الكبيرة، لا يزال فيسبوك يتربع على قمة الأكثر تنزيلاً طوال التاريخ، حيث حصد "جوجل" حوالي 2.3 مليار عملية تحميل، فيما حصل فيسبوك على حوالي 3 مليارات عملية تحميل، خلال العام الماضي.

ويمتلك فيسبوك 4 من أفضل 5 تطبيقات، يتم تحميلها في جميع أنحاء العالم، وهي: "واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر".

ودخل في تلك القائمة لأول مرة تطبيق "تيك توك" الصيني، ليصبح ثاني أكبر التطبيقات تحميلاً في عام 2019، حيث حصل في الربع الأخير من 2019 فطبق على 220 عملية تحميل.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
07:07 PM

لأول مرة منذ 5 سنوات... "جوجل" توجه ضربة قوية إلى "فيسبوك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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وجهت شركة "جوجل" الأمريكية، ضربة قوية إلى شركة "فيسبوك"، وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق محرك البحث "جوجل" على الهواتف الذتية، تمكن لأول مرة منذ 5 سنوات في التربع على قمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على الهواتف الذكية، متفوقًا على تطبيق "فيسبوك" الذي كان متربعًا على القمة طوال السنوات الماضية.

وتمكن تطبيق "جوجل" من جمع ما يقرب من 850 مليون عملية تحميل، في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بما يقرب من 800 مليون عملية تحميل حققها فيسبوك.

ولكن رغم تلك الأرقام الكبيرة، لا يزال فيسبوك يتربع على قمة الأكثر تنزيلاً طوال التاريخ، حيث حصد "جوجل" حوالي 2.3 مليار عملية تحميل، فيما حصل فيسبوك على حوالي 3 مليارات عملية تحميل، خلال العام الماضي.

ويمتلك فيسبوك 4 من أفضل 5 تطبيقات، يتم تحميلها في جميع أنحاء العالم، وهي: "واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر".

ودخل في تلك القائمة لأول مرة تطبيق "تيك توك" الصيني، ليصبح ثاني أكبر التطبيقات تحميلاً في عام 2019، حيث حصل في الربع الأخير من 2019 فطبق على 220 عملية تحميل.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,896
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,998
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,050

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