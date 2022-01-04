النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية على الإطلاق مقارنة بدول العالم الأخرى

سجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، أمس الإثنين، مع تفشي متغير "أوميكرون".. وهو أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية على الإطلاق مقارنة بدول العالم الأخرى يتم تسجيله منذ بدء الوباء منذ أكثر من عامين.

ويعد ذلك العدد ضعف الرقم القياسي السابق المسجل قبل أربعة أيام في الولايات المتحدة البالغ 590 ألفاً.

وأدّى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، إلى إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مدارس ومكاتب، تكدس المستشفيات، وخنق سلاسل التوريد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد
سبق

سجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، أمس الإثنين، مع تفشي متغير "أوميكرون".. وهو أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية على الإطلاق مقارنة بدول العالم الأخرى يتم تسجيله منذ بدء الوباء منذ أكثر من عامين.

ويعد ذلك العدد ضعف الرقم القياسي السابق المسجل قبل أربعة أيام في الولايات المتحدة البالغ 590 ألفاً.

وأدّى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، إلى إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مدارس ومكاتب، تكدس المستشفيات، وخنق سلاسل التوريد.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:07 AM

الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية على الإطلاق مقارنة بدول العالم الأخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,896

سجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، أمس الإثنين، مع تفشي متغير "أوميكرون".. وهو أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية على الإطلاق مقارنة بدول العالم الأخرى يتم تسجيله منذ بدء الوباء منذ أكثر من عامين.

ويعد ذلك العدد ضعف الرقم القياسي السابق المسجل قبل أربعة أيام في الولايات المتحدة البالغ 590 ألفاً.

وأدّى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، إلى إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مدارس ومكاتب، تكدس المستشفيات، وخنق سلاسل التوريد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,177
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,199
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,672
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,577

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة