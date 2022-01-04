الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية على الإطلاق مقارنة بدول العالم الأخرى

سجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، أمس الإثنين، مع تفشي متغير "أوميكرون".. وهو أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية على الإطلاق مقارنة بدول العالم الأخرى يتم تسجيله منذ بدء الوباء منذ أكثر من عامين.

ويعد ذلك العدد ضعف الرقم القياسي السابق المسجل قبل أربعة أيام في الولايات المتحدة البالغ 590 ألفاً.

وأدّى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، إلى إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مدارس ومكاتب، تكدس المستشفيات، وخنق سلاسل التوريد.