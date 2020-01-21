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"غريميو" البرازيلي يستهدف ضم "جوليانو" محترف "النصر"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن إدارة نادي غريميو البرازيلي، وبتوصية من مدرب الفريق الحالي ريناتو غاتشو؛ قد بدؤوا تفاوضات مع إدارة النصر الحالية لضم محترف الفريق الحالي، اللاعب البرازيلي غوليانو.

واعترفت صحيفة "esporteinterativo" البرازيلية، بأن المفاوضات ستكون صعبة للغاية، مستشهدة بمفاوضات سابقة لنادي كروزيرو مع ذات اللاعب؛ حيث طلبت إدارة النصر وقتها مبلغ 10 ملايين يورو.

ويأمل مفاوض النادي البرازيلي في إقناع النصراويين بتخفيض القيمة المادية التي يطالبون بها، أو انتقال اللاعب لهم بنظام الإعارة مع أولوية الشراء عقب انتهاء تلك الفترة.

وقالت الصحيفة إن فيليب ناجيل وكيل اللاعب، سيسافر للرياض للتحدث مع مسؤولي النصر وبدء عملية التفاوض؛ إذ من المتوقع وبحسب مصادر "سبق" على رفض إدارة النصراويين فكرة الإعارة.

جوليانو نادي غريميو البرازيلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"غريميو" البرازيلي يستهدف ضم "جوليانو" محترف "النصر"
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن إدارة نادي غريميو البرازيلي، وبتوصية من مدرب الفريق الحالي ريناتو غاتشو؛ قد بدؤوا تفاوضات مع إدارة النصر الحالية لضم محترف الفريق الحالي، اللاعب البرازيلي غوليانو.

واعترفت صحيفة "esporteinterativo" البرازيلية، بأن المفاوضات ستكون صعبة للغاية، مستشهدة بمفاوضات سابقة لنادي كروزيرو مع ذات اللاعب؛ حيث طلبت إدارة النصر وقتها مبلغ 10 ملايين يورو.

ويأمل مفاوض النادي البرازيلي في إقناع النصراويين بتخفيض القيمة المادية التي يطالبون بها، أو انتقال اللاعب لهم بنظام الإعارة مع أولوية الشراء عقب انتهاء تلك الفترة.

وقالت الصحيفة إن فيليب ناجيل وكيل اللاعب، سيسافر للرياض للتحدث مع مسؤولي النصر وبدء عملية التفاوض؛ إذ من المتوقع وبحسب مصادر "سبق" على رفض إدارة النصراويين فكرة الإعارة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
05:38 PM

"غريميو" البرازيلي يستهدف ضم "جوليانو" محترف "النصر"

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محمد السيّد - الرياض
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1,971

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن إدارة نادي غريميو البرازيلي، وبتوصية من مدرب الفريق الحالي ريناتو غاتشو؛ قد بدؤوا تفاوضات مع إدارة النصر الحالية لضم محترف الفريق الحالي، اللاعب البرازيلي غوليانو.

واعترفت صحيفة "esporteinterativo" البرازيلية، بأن المفاوضات ستكون صعبة للغاية، مستشهدة بمفاوضات سابقة لنادي كروزيرو مع ذات اللاعب؛ حيث طلبت إدارة النصر وقتها مبلغ 10 ملايين يورو.

ويأمل مفاوض النادي البرازيلي في إقناع النصراويين بتخفيض القيمة المادية التي يطالبون بها، أو انتقال اللاعب لهم بنظام الإعارة مع أولوية الشراء عقب انتهاء تلك الفترة.

وقالت الصحيفة إن فيليب ناجيل وكيل اللاعب، سيسافر للرياض للتحدث مع مسؤولي النصر وبدء عملية التفاوض؛ إذ من المتوقع وبحسب مصادر "سبق" على رفض إدارة النصراويين فكرة الإعارة.

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