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شاهد قبل وبعد.. استئصال ورم بالمنظار ينهي معاناة أربعيني مع أمعائه بجدة

تدخل ناجح لفريق مختص بالمجمع الطبي استغرق 30 دقيقة وعبر تقنية حديثة

تمكن -بفضل الله- فريق طبي مختص في المناظير والجهاز الهضمي بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من استئصال ورم بحجم 4 سنتيمترات من الدرجة الثانية بالكامل من أمعاء مريض يبلغ من العمر 45 عاماً بالمنظار، كان يعاني نزيفاً شرجياً مع إمساك مزمن طيلة شهرين.

وفي التفاصيل، استقبل المريض في قسم الطوارئ بالمجمع الطبي وهو يعاني نزيفاً شرجياً مع إمساك مزمن طيلة شهرين، وبعد إجراء الكشف السريري للمريض والفحوصات الطبية اللازمة منها الفحص الإشعاعي، والتي بيّنت سماكة الأمعاء ووجود ورم بحجم 4 سنتيمترات، نُقل المريض على الفور إلى أجنحة التنويم تحت قسم الجهاز الهضمي، وبعد دراسة الحالة وضعت الخطة العلاجية وتقرر استئصال الورم بالكامل بوساطة المنظار ودون تدخل جراحي كالمعتاد عليه.

واستكمالاً، فقد أوضحت الدكتورة فاطمة صلاح سالم؛ رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير واستشارية الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي، أنه نظراً لصعوبة استئصال الورم تم استخدام تقنية حديثة تساعد في عملية استئصال أورام القولون عن طريق حقن PuaStat في جدار الأمعاء؛ ليتم استئصال الورم كاملاً بالمنظار.

وأضافت: "استغرقت عملية الاستئصال 30 دقيقة، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- دون حدوث مضاعفات، وأظهرت نتائج العينات المخبرية أنه تم استئصال الورم كاملاً، لتتم كتابة إذن الخروج الطبيعي للمريض ليغادر المجمع الطبي وهو بصحة جيدة، ومتابعة حالته الصحية حسب المواعيد المجدولة له".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد قبل وبعد.. استئصال ورم بالمنظار ينهي معاناة أربعيني مع أمعائه بجدة
سبق

تمكن -بفضل الله- فريق طبي مختص في المناظير والجهاز الهضمي بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من استئصال ورم بحجم 4 سنتيمترات من الدرجة الثانية بالكامل من أمعاء مريض يبلغ من العمر 45 عاماً بالمنظار، كان يعاني نزيفاً شرجياً مع إمساك مزمن طيلة شهرين.

وفي التفاصيل، استقبل المريض في قسم الطوارئ بالمجمع الطبي وهو يعاني نزيفاً شرجياً مع إمساك مزمن طيلة شهرين، وبعد إجراء الكشف السريري للمريض والفحوصات الطبية اللازمة منها الفحص الإشعاعي، والتي بيّنت سماكة الأمعاء ووجود ورم بحجم 4 سنتيمترات، نُقل المريض على الفور إلى أجنحة التنويم تحت قسم الجهاز الهضمي، وبعد دراسة الحالة وضعت الخطة العلاجية وتقرر استئصال الورم بالكامل بوساطة المنظار ودون تدخل جراحي كالمعتاد عليه.

واستكمالاً، فقد أوضحت الدكتورة فاطمة صلاح سالم؛ رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير واستشارية الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي، أنه نظراً لصعوبة استئصال الورم تم استخدام تقنية حديثة تساعد في عملية استئصال أورام القولون عن طريق حقن PuaStat في جدار الأمعاء؛ ليتم استئصال الورم كاملاً بالمنظار.

وأضافت: "استغرقت عملية الاستئصال 30 دقيقة، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- دون حدوث مضاعفات، وأظهرت نتائج العينات المخبرية أنه تم استئصال الورم كاملاً، لتتم كتابة إذن الخروج الطبيعي للمريض ليغادر المجمع الطبي وهو بصحة جيدة، ومتابعة حالته الصحية حسب المواعيد المجدولة له".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
09:48 AM

شاهد قبل وبعد.. استئصال ورم بالمنظار ينهي معاناة أربعيني مع أمعائه بجدة

تدخل ناجح لفريق مختص بالمجمع الطبي استغرق 30 دقيقة وعبر تقنية حديثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تمكن -بفضل الله- فريق طبي مختص في المناظير والجهاز الهضمي بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من استئصال ورم بحجم 4 سنتيمترات من الدرجة الثانية بالكامل من أمعاء مريض يبلغ من العمر 45 عاماً بالمنظار، كان يعاني نزيفاً شرجياً مع إمساك مزمن طيلة شهرين.

وفي التفاصيل، استقبل المريض في قسم الطوارئ بالمجمع الطبي وهو يعاني نزيفاً شرجياً مع إمساك مزمن طيلة شهرين، وبعد إجراء الكشف السريري للمريض والفحوصات الطبية اللازمة منها الفحص الإشعاعي، والتي بيّنت سماكة الأمعاء ووجود ورم بحجم 4 سنتيمترات، نُقل المريض على الفور إلى أجنحة التنويم تحت قسم الجهاز الهضمي، وبعد دراسة الحالة وضعت الخطة العلاجية وتقرر استئصال الورم بالكامل بوساطة المنظار ودون تدخل جراحي كالمعتاد عليه.

واستكمالاً، فقد أوضحت الدكتورة فاطمة صلاح سالم؛ رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير واستشارية الجهاز الهضمي والمناظير بالمجمع الطبي، أنه نظراً لصعوبة استئصال الورم تم استخدام تقنية حديثة تساعد في عملية استئصال أورام القولون عن طريق حقن PuaStat في جدار الأمعاء؛ ليتم استئصال الورم كاملاً بالمنظار.

وأضافت: "استغرقت عملية الاستئصال 30 دقيقة، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- دون حدوث مضاعفات، وأظهرت نتائج العينات المخبرية أنه تم استئصال الورم كاملاً، لتتم كتابة إذن الخروج الطبيعي للمريض ليغادر المجمع الطبي وهو بصحة جيدة، ومتابعة حالته الصحية حسب المواعيد المجدولة له".

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