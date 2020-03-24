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إصابة رئيس أركان الجيش في نيجيريا بكورونا

نتائج تحليل الفيروس جاءت "إيجابية"

قال مصدر مطلع إن نتائج تحليل لفيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا، جاءت إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن كياري، وهو في السبعينيات من عمره، قريب من الدائرة الرئاسية للرئيس محمدو بوهاري ( 77 عامًا).

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة رئيس أركان الجيش في نيجيريا بكورونا
سبق

قال مصدر مطلع إن نتائج تحليل لفيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا، جاءت إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن كياري، وهو في السبعينيات من عمره، قريب من الدائرة الرئاسية للرئيس محمدو بوهاري ( 77 عامًا).

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:42 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:16 PM

إصابة رئيس أركان الجيش في نيجيريا بكورونا

نتائج تحليل الفيروس جاءت "إيجابية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,043

قال مصدر مطلع إن نتائج تحليل لفيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا، جاءت إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن كياري، وهو في السبعينيات من عمره، قريب من الدائرة الرئاسية للرئيس محمدو بوهاري ( 77 عامًا).

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

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