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الهلال يقلب الطاولة على التعاون ويرتقي للصدارة

نجح الهلال بقلب الطاولة على مضيفه التعاون بعدما حقق فوزًا ثمينًا عليه بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما توقف رصيد التعاون عند نقطة واحدة بالمركز الثالث عشر.

ورغم أن البداية كانت سريعة من قِبل الفريقَين إلا أن الخطورة غابت عن المرميَيْن حتى الدقيقة الـ26 التي شهدت أول أهداف المباراة لمصلحة أصحاب الضيافة عن طريق الكاميروني ليندر تاوامبا مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس عبدالله المعيوف نتيجة سوء تفاهم مع زميله علي البليهي؛ ليخطف الكرة من بينهما، ويسدد في الشباك الخالية.

ودخل الهلال الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، وضغط بشكل كبير على مرمى التعاون لكن دون تشكيل خطورة حقيقية في الدقائق الـ30 الأولى؛ إذ عانى الفريق في بناء الهجمة في ظل قطع تمريراته، والحصار الذي فُرض على نجوم الفريق.

وأثمر ضغط الهلال العودة في نتيجة اللقاء بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الـ81 بعد تمريرة متقنة من ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المهاجم موسى ماريغا فوق الجميع لاستقبال الكرة عرضية؛ ليحولها قوية برأسه داخل الشباك معلنًا هدف التعديل لصالح الهلال.

وحملت الدقيقة الثالثة من الوقت لبدلاً من الضائع الأفراح للجماهير الهلالية حينما تمكّن المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو من تسجيل هدف الانتصار الثاني لفريقه بعد أن حول عرضية ياسر الشهراني لداخل شباك كاسيو أنجوس.

التعاون الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يقلب الطاولة على التعاون ويرتقي للصدارة
سبق

نجح الهلال بقلب الطاولة على مضيفه التعاون بعدما حقق فوزًا ثمينًا عليه بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما توقف رصيد التعاون عند نقطة واحدة بالمركز الثالث عشر.

ورغم أن البداية كانت سريعة من قِبل الفريقَين إلا أن الخطورة غابت عن المرميَيْن حتى الدقيقة الـ26 التي شهدت أول أهداف المباراة لمصلحة أصحاب الضيافة عن طريق الكاميروني ليندر تاوامبا مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس عبدالله المعيوف نتيجة سوء تفاهم مع زميله علي البليهي؛ ليخطف الكرة من بينهما، ويسدد في الشباك الخالية.

ودخل الهلال الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، وضغط بشكل كبير على مرمى التعاون لكن دون تشكيل خطورة حقيقية في الدقائق الـ30 الأولى؛ إذ عانى الفريق في بناء الهجمة في ظل قطع تمريراته، والحصار الذي فُرض على نجوم الفريق.

وأثمر ضغط الهلال العودة في نتيجة اللقاء بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الـ81 بعد تمريرة متقنة من ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المهاجم موسى ماريغا فوق الجميع لاستقبال الكرة عرضية؛ ليحولها قوية برأسه داخل الشباك معلنًا هدف التعديل لصالح الهلال.

وحملت الدقيقة الثالثة من الوقت لبدلاً من الضائع الأفراح للجماهير الهلالية حينما تمكّن المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو من تسجيل هدف الانتصار الثاني لفريقه بعد أن حول عرضية ياسر الشهراني لداخل شباك كاسيو أنجوس.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
11:02 PM

الهلال يقلب الطاولة على التعاون ويرتقي للصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الهلال بقلب الطاولة على مضيفه التعاون بعدما حقق فوزًا ثمينًا عليه بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما توقف رصيد التعاون عند نقطة واحدة بالمركز الثالث عشر.

ورغم أن البداية كانت سريعة من قِبل الفريقَين إلا أن الخطورة غابت عن المرميَيْن حتى الدقيقة الـ26 التي شهدت أول أهداف المباراة لمصلحة أصحاب الضيافة عن طريق الكاميروني ليندر تاوامبا مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس عبدالله المعيوف نتيجة سوء تفاهم مع زميله علي البليهي؛ ليخطف الكرة من بينهما، ويسدد في الشباك الخالية.

ودخل الهلال الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، وضغط بشكل كبير على مرمى التعاون لكن دون تشكيل خطورة حقيقية في الدقائق الـ30 الأولى؛ إذ عانى الفريق في بناء الهجمة في ظل قطع تمريراته، والحصار الذي فُرض على نجوم الفريق.

وأثمر ضغط الهلال العودة في نتيجة اللقاء بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الـ81 بعد تمريرة متقنة من ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المهاجم موسى ماريغا فوق الجميع لاستقبال الكرة عرضية؛ ليحولها قوية برأسه داخل الشباك معلنًا هدف التعديل لصالح الهلال.

وحملت الدقيقة الثالثة من الوقت لبدلاً من الضائع الأفراح للجماهير الهلالية حينما تمكّن المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو من تسجيل هدف الانتصار الثاني لفريقه بعد أن حول عرضية ياسر الشهراني لداخل شباك كاسيو أنجوس.

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