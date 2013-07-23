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اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن تُعلن البرنامج التفصيلي

برقم هو الأعلى.. مجموع الجوائز يصل إلى 53 مليون ريال

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة البرنامج التفصيلي للمهرجان الذي ينطلق الأحد 29 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 8 أغسطس 2021م على ميدان الطائف للهجن.

وكشفت اللجنة عن مجموع جوائز المهرجان البالغة 53 مليون ريال كرقم هو الأعلى بين الجوائز الرياضية الأخرى التي يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والدولية على مرحلتين "تمهيدية ونهائية"، حيث يبلغ مجموع أشواطهما 532 شوطاً، إذ خصصت اللجنة مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة خلال المهرجان.

وأكدت اللجنة على المشاركين أهمية الالتزام بالشروط العامة للمشاركة، والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من شأنها الإسهام في إنجاح المهرجان الذي يحظى باهتمام رسمي وجماهيري يشمل جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن، إضافة إلى المنافسات الكبيرة التي شهدها المهرجان في نسختيه الأولى والثانية بين ملاك الهجن الذين يهدفون لإحياء هذا الموروث العريق وتجسيد اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

ووفرت اللجنة المنظمة جميع تفاصيل البرنامج التفصيلي من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/CPCF3.

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اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن تُعلن البرنامج التفصيلي
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة البرنامج التفصيلي للمهرجان الذي ينطلق الأحد 29 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 8 أغسطس 2021م على ميدان الطائف للهجن.

وكشفت اللجنة عن مجموع جوائز المهرجان البالغة 53 مليون ريال كرقم هو الأعلى بين الجوائز الرياضية الأخرى التي يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والدولية على مرحلتين "تمهيدية ونهائية"، حيث يبلغ مجموع أشواطهما 532 شوطاً، إذ خصصت اللجنة مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة خلال المهرجان.

وأكدت اللجنة على المشاركين أهمية الالتزام بالشروط العامة للمشاركة، والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من شأنها الإسهام في إنجاح المهرجان الذي يحظى باهتمام رسمي وجماهيري يشمل جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن، إضافة إلى المنافسات الكبيرة التي شهدها المهرجان في نسختيه الأولى والثانية بين ملاك الهجن الذين يهدفون لإحياء هذا الموروث العريق وتجسيد اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

ووفرت اللجنة المنظمة جميع تفاصيل البرنامج التفصيلي من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/CPCF3.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
07:54 PM

اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن تُعلن البرنامج التفصيلي

برقم هو الأعلى.. مجموع الجوائز يصل إلى 53 مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة البرنامج التفصيلي للمهرجان الذي ينطلق الأحد 29 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 8 أغسطس 2021م على ميدان الطائف للهجن.

وكشفت اللجنة عن مجموع جوائز المهرجان البالغة 53 مليون ريال كرقم هو الأعلى بين الجوائز الرياضية الأخرى التي يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والدولية على مرحلتين "تمهيدية ونهائية"، حيث يبلغ مجموع أشواطهما 532 شوطاً، إذ خصصت اللجنة مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة خلال المهرجان.

وأكدت اللجنة على المشاركين أهمية الالتزام بالشروط العامة للمشاركة، والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من شأنها الإسهام في إنجاح المهرجان الذي يحظى باهتمام رسمي وجماهيري يشمل جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن، إضافة إلى المنافسات الكبيرة التي شهدها المهرجان في نسختيه الأولى والثانية بين ملاك الهجن الذين يهدفون لإحياء هذا الموروث العريق وتجسيد اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

ووفرت اللجنة المنظمة جميع تفاصيل البرنامج التفصيلي من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/CPCF3.

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