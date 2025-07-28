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القضاء النيجيري يصنف جماعة تدعمها إيران منظمة إرهابية

تمارس العنف في مظاهرات غير قانونية

نقلت "رويترز" عن النائب العام النيجيري، اليوم (السبت) أن محكمة منحت الحكومة الإذن لتصنيف جماعة شيعية محلية منظمة إرهابية.

وأكد النائب العام دايو اباتا في رسالة نصية عبر الهاتف أن محكمة اتحادية في أبوجا منحت الحكومة الإذن لحظر المنظمة.

من جهة أخرى، ذكر متحدث باسم الحركة الشيعية المدعومة من إيران، أن الأعضاء لم يتلقوا أي إخطار رسمي، مشيرًا إلى أن المظاهرات ستستمر.

ويقوم أعضاء الحركة الشيعية في نيجيريا، بمسيرات في العاصمة أبوجا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكي الذي تلقى تعليمه في إيران، والمحتجز منذ عام 2015.

وكثيرًا ما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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القضاء النيجيري يصنف جماعة تدعمها إيران منظمة إرهابية
سبق

نقلت "رويترز" عن النائب العام النيجيري، اليوم (السبت) أن محكمة منحت الحكومة الإذن لتصنيف جماعة شيعية محلية منظمة إرهابية.

وأكد النائب العام دايو اباتا في رسالة نصية عبر الهاتف أن محكمة اتحادية في أبوجا منحت الحكومة الإذن لحظر المنظمة.

من جهة أخرى، ذكر متحدث باسم الحركة الشيعية المدعومة من إيران، أن الأعضاء لم يتلقوا أي إخطار رسمي، مشيرًا إلى أن المظاهرات ستستمر.

ويقوم أعضاء الحركة الشيعية في نيجيريا، بمسيرات في العاصمة أبوجا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكي الذي تلقى تعليمه في إيران، والمحتجز منذ عام 2015.

وكثيرًا ما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
11:25 PM

القضاء النيجيري يصنف جماعة تدعمها إيران منظمة إرهابية

تمارس العنف في مظاهرات غير قانونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن النائب العام النيجيري، اليوم (السبت) أن محكمة منحت الحكومة الإذن لتصنيف جماعة شيعية محلية منظمة إرهابية.

وأكد النائب العام دايو اباتا في رسالة نصية عبر الهاتف أن محكمة اتحادية في أبوجا منحت الحكومة الإذن لحظر المنظمة.

من جهة أخرى، ذكر متحدث باسم الحركة الشيعية المدعومة من إيران، أن الأعضاء لم يتلقوا أي إخطار رسمي، مشيرًا إلى أن المظاهرات ستستمر.

ويقوم أعضاء الحركة الشيعية في نيجيريا، بمسيرات في العاصمة أبوجا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكي الذي تلقى تعليمه في إيران، والمحتجز منذ عام 2015.

وكثيرًا ما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

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