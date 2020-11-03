النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

الإمارات تسجل 1008 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 133,490

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1008 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وست حالات وفاة .

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 136,149 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 503 حالات وفاة.


وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 133,490 حالة بعد تسجيل 1,466 حالة شفاء جديدة .

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تسجل 1008 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1008 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وست حالات وفاة .

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 136,149 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 503 حالات وفاة.


وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 133,490 حالة بعد تسجيل 1,466 حالة شفاء جديدة .

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:14 PM

الإمارات تسجل 1008 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 133,490

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
0
29

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1008 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وست حالات وفاة .

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 136,149 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 503 حالات وفاة.


وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 133,490 حالة بعد تسجيل 1,466 حالة شفاء جديدة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,847
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,960

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة