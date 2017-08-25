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تشمل التعقيم الكامل.. موسم عنيزة للتمور يقدّم خدماته للزوار

"الدويس": الموسم يأخذ طابع الأهمية لكونها ثروة وطنية متجددة

يقدم موسم عنيزة للتمور، عدداً من الخدمات لزوار المدينة الغذائية، منها ركن المختبر الذي يقوم بفحص التمور الواردة قبل السماح لها بالدخول إلى ساحات المزادات؛ وذلك لضمان جودة المنتج ومدى اهتمام البلدية بالنظافة والتعقيم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للموسم مدير إدارة الإعلام والاتصال ببلدية عنيزة فهد الدويس: الخدمات تتضمن تنظيف الساحات بعد نهاية المزاد، إضافة إلى التعقيم لكامل الموقع بما في ذلك عربات نقل التمور ثلاث مرات يوميا، إلى جانب المراقبة المرئية لما يدور داخل ساحة المزادات على مدار الساعة.

وأضاف: موسم التمور يأخذ طابع الأهمية الخاصة باعتبارها ثروة وطنية متجددة وتشكّل قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي جعل الدولة توليه اهتماماً متزايداً كأحد مصادر الأمن الغذائي.

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تشمل التعقيم الكامل.. موسم عنيزة للتمور يقدّم خدماته للزوار
سبق

يقدم موسم عنيزة للتمور، عدداً من الخدمات لزوار المدينة الغذائية، منها ركن المختبر الذي يقوم بفحص التمور الواردة قبل السماح لها بالدخول إلى ساحات المزادات؛ وذلك لضمان جودة المنتج ومدى اهتمام البلدية بالنظافة والتعقيم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للموسم مدير إدارة الإعلام والاتصال ببلدية عنيزة فهد الدويس: الخدمات تتضمن تنظيف الساحات بعد نهاية المزاد، إضافة إلى التعقيم لكامل الموقع بما في ذلك عربات نقل التمور ثلاث مرات يوميا، إلى جانب المراقبة المرئية لما يدور داخل ساحة المزادات على مدار الساعة.

وأضاف: موسم التمور يأخذ طابع الأهمية الخاصة باعتبارها ثروة وطنية متجددة وتشكّل قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي جعل الدولة توليه اهتماماً متزايداً كأحد مصادر الأمن الغذائي.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
02:17 PM

تشمل التعقيم الكامل.. موسم عنيزة للتمور يقدّم خدماته للزوار

"الدويس": الموسم يأخذ طابع الأهمية لكونها ثروة وطنية متجددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عنيزة
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يقدم موسم عنيزة للتمور، عدداً من الخدمات لزوار المدينة الغذائية، منها ركن المختبر الذي يقوم بفحص التمور الواردة قبل السماح لها بالدخول إلى ساحات المزادات؛ وذلك لضمان جودة المنتج ومدى اهتمام البلدية بالنظافة والتعقيم.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للموسم مدير إدارة الإعلام والاتصال ببلدية عنيزة فهد الدويس: الخدمات تتضمن تنظيف الساحات بعد نهاية المزاد، إضافة إلى التعقيم لكامل الموقع بما في ذلك عربات نقل التمور ثلاث مرات يوميا، إلى جانب المراقبة المرئية لما يدور داخل ساحة المزادات على مدار الساعة.

وأضاف: موسم التمور يأخذ طابع الأهمية الخاصة باعتبارها ثروة وطنية متجددة وتشكّل قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي جعل الدولة توليه اهتماماً متزايداً كأحد مصادر الأمن الغذائي.

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