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"عبدالله بن بندر" يعايد منسوبي "الحرس الوطني" برسائل نصية

رفعوا التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأ وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز، منسوبي ومنسوبات وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي التفاصيل، تَلَقّت قبل عدة دقائق الهواتف المسجلة بنظام وزارة الحرس الوطني، النص التالي: "الإخوة والأخوات منسوبي وزارة الحرس الوطني .. يسرني تهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده علينا وعليكم وعلى مملكتنا الحبيبة بكل خير ..أخوكم عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز".

ورفع منسوبو الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولوزير الحرس الوطني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة للوطن والأمة العربية والإسلامية في خير وأمان.


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"عبدالله بن بندر" يعايد منسوبي "الحرس الوطني" برسائل نصية
سبق

هنأ وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز، منسوبي ومنسوبات وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي التفاصيل، تَلَقّت قبل عدة دقائق الهواتف المسجلة بنظام وزارة الحرس الوطني، النص التالي: "الإخوة والأخوات منسوبي وزارة الحرس الوطني .. يسرني تهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده علينا وعليكم وعلى مملكتنا الحبيبة بكل خير ..أخوكم عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز".

ورفع منسوبو الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولوزير الحرس الوطني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة للوطن والأمة العربية والإسلامية في خير وأمان.


04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
01:14 AM

"عبدالله بن بندر" يعايد منسوبي "الحرس الوطني" برسائل نصية

رفعوا التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

A A A
متعب البقمي - جدة
7
8,938

هنأ وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز، منسوبي ومنسوبات وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي التفاصيل، تَلَقّت قبل عدة دقائق الهواتف المسجلة بنظام وزارة الحرس الوطني، النص التالي: "الإخوة والأخوات منسوبي وزارة الحرس الوطني .. يسرني تهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده علينا وعليكم وعلى مملكتنا الحبيبة بكل خير ..أخوكم عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز".

ورفع منسوبو الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولوزير الحرس الوطني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة للوطن والأمة العربية والإسلامية في خير وأمان.


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