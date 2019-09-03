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230 مدرسة طفولة تدخل الخدمة بالرياض.. و"التعليم": فصول ودورات منفصلة

"الغامدي": تقوم عليها معلمات متخصصات.. هدفنا الجودة والكفاءة وتكوين الشخصية

انطلقت مع بداية العام الدراسي الجديد، 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات"، والتي ستستوعب أكثر من 17970 طالبًا وطالبة؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأكد المتحدث الرسمي في تعليم الرياض، علي بن محمد الغامدي، أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، زيادةُ فرص التحاق الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وأشار "الغامدي" إلى أن مدارس الطفولة المبكرة، مسندة لمعلمات متخصصات تقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات" في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

وبيّن أنه تم افتتاح 230 مدرسة للطفولة المبكرة؛ منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفلًا وطفلة، يدرسون في 92 فصلًا لرياض الأطفال، و146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستعابية 9180 طفلًا وطفلة يدرسون في 306 فصول رياض أطفال؛ مضيفًا أن عدد المدارس التي فيها فصول أولية (طفولة مبكرة) بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالبًا وطالبة يدرسون في 201 فصلًا دراسيًّا.

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230 مدرسة طفولة تدخل الخدمة بالرياض.. و"التعليم": فصول ودورات منفصلة
سبق

انطلقت مع بداية العام الدراسي الجديد، 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات"، والتي ستستوعب أكثر من 17970 طالبًا وطالبة؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأكد المتحدث الرسمي في تعليم الرياض، علي بن محمد الغامدي، أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، زيادةُ فرص التحاق الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وأشار "الغامدي" إلى أن مدارس الطفولة المبكرة، مسندة لمعلمات متخصصات تقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات" في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

وبيّن أنه تم افتتاح 230 مدرسة للطفولة المبكرة؛ منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفلًا وطفلة، يدرسون في 92 فصلًا لرياض الأطفال، و146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستعابية 9180 طفلًا وطفلة يدرسون في 306 فصول رياض أطفال؛ مضيفًا أن عدد المدارس التي فيها فصول أولية (طفولة مبكرة) بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالبًا وطالبة يدرسون في 201 فصلًا دراسيًّا.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:33 AM

230 مدرسة طفولة تدخل الخدمة بالرياض.. و"التعليم": فصول ودورات منفصلة

"الغامدي": تقوم عليها معلمات متخصصات.. هدفنا الجودة والكفاءة وتكوين الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت مع بداية العام الدراسي الجديد، 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات"، والتي ستستوعب أكثر من 17970 طالبًا وطالبة؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأكد المتحدث الرسمي في تعليم الرياض، علي بن محمد الغامدي، أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، زيادةُ فرص التحاق الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وأشار "الغامدي" إلى أن مدارس الطفولة المبكرة، مسندة لمعلمات متخصصات تقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات" في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

وبيّن أنه تم افتتاح 230 مدرسة للطفولة المبكرة؛ منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفلًا وطفلة، يدرسون في 92 فصلًا لرياض الأطفال، و146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستعابية 9180 طفلًا وطفلة يدرسون في 306 فصول رياض أطفال؛ مضيفًا أن عدد المدارس التي فيها فصول أولية (طفولة مبكرة) بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالبًا وطالبة يدرسون في 201 فصلًا دراسيًّا.

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